Assassin’s Creed Valhalla: le mode 60 FPS entraîne des pertes sur la Xbox Series X

Assassin’s Creed Valhalla a il y a quelques jours Mise à jour pour la prochaine génération faire un don, ce qui nous permet désormais de choisir entre Performance ou qualité. Les collègues de Digital Foundry ont analysé le nouveau patch sur la Xbox Series X et sont tombés sur un commerce remarquable qu’Ubisoft a fait pour maintenir le jeu en mode performance sur la console Microsoft à un niveau constant. 60 images par seconde garder.

Alors que l’aventure Viking était techniquement meilleure au lancement sur PS5, cela s’est produit surtout avec la version Xbox Series X chute et déchirure dramatiques du cadre. le Mise à jour 1.04 pour les deux consoles en particulier a pu éliminer les erreurs techniques sur la Xbox Series X. Quoi qu’il en soit, les joueurs Xbox peuvent désormais s’en remettre moins de chutes et de déchirures du cadre avoir hâte de. L’expérience de jeu globale est désormais plus fluide.

Optimisation Assassin’s Creed Valhalla à quel prix?

À ce stade, il convient de mentionner que ces optimisations n’ont pas été simplement éradiquées par les développeurs, il n’y a donc pas eu d’erreurs en soi pouvant être corrigées avec une petite mise à jour. le Le patch 1.04 a un effet spécialdésormais visible grâce à la fonderie numérique.

Mais avant tout, nous devons savoir que jouer avec un mise à l’échelle dynamique de la résolution travaille. Cela signifie donc que la résolution n’est pas fixe ou fixée à 1440p ou 4K. Cette résolution varie pendant que le processus est en cours d’exécution afin de garantir l’objectif ultime – rester à environ 60 ips.

Cette résolution dynamique a un limite supérieure et inférieure. La limite supérieure est à 4K et le plus bas à 1440p – il faut réfléchir. Mais il y a sans doute une différence significative dans la Xbox Series X. La limite inférieure était déplacé jusqu’à 1188p.

Cela signifie donc que vous êtes dans le moments les plus élaborés avec une résolution de 1188p. Bien que ce commerce permette à l’expérience de jeu réelle d’être assez douce à près de constante 60 ips a lieu, la résolution réduite peut être apparente à un œil averti.

Important: En moyenne, cependant, vous le remarquerez à peine. Et de plus, cela ne se produira que dans les moments les plus élaborés du jeu. Où ces chutes de cadres se sont produites auparavant, vient maintenant à Résolution goutte. En d’autres termes, la solution des développeurs peut ne pas sembler aussi dramatique à la fin. Mais gardez cela à l’esprit dans tous les cas.

Notez que vous pouvez désormais choisir entre le mode 60 fps et le mode qualité dans « Assassin’s Creed Valhalla ». Ce dernier en propose un 30 ips avec une résolution 4K native sur le Xbox Series X, tout comme sur le PS5. Le jeu est disponible pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂