« Assassin’s Creed: Valhalla » inclut désormais des micro-transactions Experience Boost

Ubisoft a ajouté microtransactions augmentation de l’expérience à «Assassin’s Creed: Valhalla» a mois après le lancement du jeu.

le microtransactions, qui peut être trouvé via l’onglet utilitaires de la vitrine du jeu, agit comme un multiplicateur de XP pour les joueurs qui souhaitent passer au niveau supérieur sans avoir à se fatiguer inlassablement pour XP grâce à des heures de quêtes secondaires.

Le package de base de XP Boost, qui coûte 1000 crédits Helix ((Environ 10 USD), s’accompagne d’une augmentation permanente du 50% sur tous les XP Obtenu sur tous les fichiers enregistrés. Le forfait de crédit 1500 Helix (15 € US) vient avec une augmentation de 50% pour tout XP et argent gagné dans le jeu.

Chez les autres informations, Ubisoft a publié un nouveau patch pour «Assassin’s Creed: Valhalla» plus tôt cette semaine. Il pièce a présenté aux joueurs le jeu en vue de la prochaine célébration de la Festival de Noël dans le jeu.

Aussi inclus une grande variété de corrections de bogues et d’améliorations des performances, des graphiques, AI, l’interface utilisateur et plus encore.