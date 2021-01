Assassin’s Creed Valhalla: Ici vous pouvez trouver Ubba après la quête de vacances – emplacement

Assassin’s Creed Valhalla pas seulement mettre toutes les fonctionnalités du jeu devant votre nez. Il y a des choses dans le RPG que vous ne pouvez apprendre ou découvrir qu’en écoutant, en explorant et en gardant les yeux ouverts. Donc avec Ubba, que vous dans le cadre de la quête vacances peut se revoir.

Cependant, nous vous conseillons de ne lire à partir de ce point que si vous êtes déjà arrivé à cette série de quêtes et Saga sur Hamtunscir commencé.

Assassin’s Creed Valhalla: l’emplacement d’Ubba à Hamtunscir

Après avoir commencé la saga finale de « Assassin’s Creed Valhalla » et rencontré le roi Alfred une fois de plus, vous apprenez qu’Ubba serait mort dans une bataille. Après que la mission associée ait un peu progressé, Eivor apprend également où son corps est censé être.

Cependant, retrouver son cadavre sera pas une partie officielle de la quête, vous devez donc le rechercher vous-même. Donc, si vous avez manqué l’emplacement qu’Eivor a murmuré pour lui-même, nous vous dirons exactement où vous pouvez trouver Ubba.

C’est là que se trouve le corps d’Ubba

Oui, vous l’avez probablement déjà deviné à partir de notre titre: Ubba est bel et bien mort. Au nord-ouest de Hamtunscir, à la rivière Afena près Aethelney vous pouvez vous en convaincre. Au Banque de l’Ouest, non loin de l’eau, vous trouverez un camp détruit et un vrai Champ de bataille de cadavres devant.

C’est là que le raid a eu lieu sur la rive ouest du fleuve. © 45secondes.fr

Au milieu de ce nombre gigantesque de morts, on se démarque particulièrement: le multiple Ubba percé de lances. Ici, Alfred a fait preuve d’une cruauté parfaite et a exposé le Ragnarsson.

Dans le camp dévasté, vous trouverez le corps d’Ubba empalé par plusieurs lances au milieu du champ de bataille plein de morts. Vous pouvez également trouver une lettre ici. © 45secondes.fr

