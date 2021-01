Assassin’s Creed Valhalla: Gerhild ou Lork? Qui est le traître dans « Old Wounds »? – Solution

Dans Assassin’s Creed Valhalla vous avez tellement d’occasions d’interférer dans la fortune des riches et puissants en Angleterre. Ce n’est que rarement que vos décisions ont autant d’influence sur l’intrigue.

Mais parfois, vous devez néanmoins choisir une option de conversation qui peut affecter le cours des événements ultérieurs. C’est par exemple dans la quête Vieilles blessures le cas qui fait partie de la ligne de quête Une danse des cœurs brisés est.

Assassin’s Creed Valhalla: Qui est le traître aux vieilles blessures?

Si vous êtes dans « Assassin’s Creed Valhalla », la série de quêtes dans la région Hache de la mer de l’Est suit, vous serez tôt ou tard Hrolf croiser un jeune homme du Nord qui est censé aider l’Aldermann local avec le Dame Estrid kidnapper et ramener en Franconie. As-tu Aldermann Birstan a accepté de l’aider dans son entreprise, vous devez rencontrer ledit Viking dans le bordel de Colencaester et protéger des soldats saxons.

Hrolf sera reconnaissant, mais il a un gros problème car les Saxons connaissent son camp dans le nord du pays. Dès que vous y êtes, il devient rapidement clair que l’un des plus proches confidents de Hrolf est un traître. Très similaire à l’époque Une chanson de Soma Ici aussi, la tâche consiste maintenant à utiliser les preuves pour découvrir qui des deux suspects, Gerhild et Lork, a rompu son serment et Trahir Hrolf A.

Mais contrairement à la quête en Grantabrycgscir tu dois être dans Vieilles blessures choisissez simplement entre deux options; en outre, il y a beaucoup moins de preuves pour soutenir que Solution lorsqu’on lui a demandé qui a trahi son maître. L’essentiel est que vous n’avez qu’à venir trois personnes parler pour accomplir cette tâche. Les deux premiers sont les suspects eux-mêmes et le dernier est naturel Hrolfqui fera exécuter l’un d’entre eux sur vos allégations.

Votre choix décide également d’un possible nuit d’amour avec la dame française Estrid. © 45secondes.fr

Assassin’s Creed Valhalla: indices, allégations et conséquences

Parlez d’abord à Lork et Gerhild pour savoir ce qu’ils ont à dire en défense. Aucun d’eux, bien sûr, n’a admis être le traître. Mais si tel était le cas, qui aurait besoin d’un guide?

Ce qui compte, c’est ce que font les deux ne pas dire. Bien que les deux accusés affirment avoir été à la chasse, il est facile de voir que Lork est très sarcastique, tandis que Gerhild semble vouloir dire sa déclaration au sérieux. L’homme prétend également avoir vu son camarade avec un inconnu.

Une seule chose en parle ici, car si vous Le point de vue d’Odin, un outil pratique dans « Assassin’s Creed Valhalla », utilise et maintenant marqué Réserve de viande de l’entrepôt, vous constatez qu’il n’était pas nécessaire de se ravitailler. Il y a aussi un endroit dans l’herbe qui est parfait pour se cacher pendant que l’attaque saxonne se poursuit. Mais qui s’est caché ici? Si vous leur parlez à nouveau, Lork admettra qu’il s’est endormi dans les hautes herbes, tandis que Gerhild prétend avoir rencontré un amant.

Cet amant est, bien sûr, l’étranger mentionné par Lork, et maintenant tout le monde devrait savoir que Gerhild le traître est. Rapports Hrolf aka Store de celui-ci et Gerhild est exécuté. Si vous accusez plutôt Lork, son innocence ne deviendra apparente qu’à la fin de la série de quêtes Une danse des cœurs brisés révélé. Dans ce cas, vous manquerez une possible nuit d’amour avec Lady Estrid dans « Assassin’s Creed Valhalla ».