Assassin’s Creed Valhalla garde une référence cachée au coronavirus

Pendant la majeure partie de l’année, le coronavirus Il a fait une apparition emphatique dans la vie quotidienne. En ce qui concerne l’industrie du jeu vidéo, la situation n’a pas fait exception, connaissant l’obligation de travailler à domicile, l’annulation d’événements et le retard des jeux vidéo ces derniers mois. Sans aucun doute, la pandémie de COVID-19[feminine C’est une éventualité qui, dans de multiples domaines, marquera l’histoire contemporaine de l’humanité, de sorte que les artistes et les créateurs de contenu en général commencent à représenter leur existence à travers leurs œuvres. Un cas qui s’est produit avec Assassin’s Creed Valhalla.

À cet égard, comme indiqué DualShockers, ce qui pourrait être la première mention explicite du coronavirus a été aperçu dans le jeu vidéo Ubisoft. Même si cela fonctionne comme Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2 Oui Watch Dogs Légion garde déjà des références au contexte mondial d’aujourd’hui, le dernier opus de la franchise tueuse montre une référence directe à la pandémie. Plus précisément, cela se fait via un e-mail présent dans la fraction de l’aventure qui se déroule en dehors de l’Animus, dans lequel la lettre suivante peut être lue: « Je n’ai pas Covid, non. Et je suis bien isolé. C’est juste nous trois, voyageant ensemble, nous garder hors de vue« .

C’est donc un curieux œuf de Pâques qui deviendra sûrement de plus en plus courante au fil des années. Enfin, on se souvient que Assassin’s Creed Valhalla est maintenant disponible pour PC, Xbox One et PlayStation 4, de la même manière que nous vous encourageons à lire notre une analyse d’une production aussi exceptionnelle.

