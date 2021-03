Assassin’s Creed Valhalla forcé de désactiver les décorations et le contenu saisonnier à la suite de rapports d’incident

La conduite n’a pas été douce pour Assassin’s Creed Valhalla depuis son lancement l’année dernière. En plus du jeu criblé de toutes sortes de bugs sur PlayStation 4, il a fallu à Ubisoft au moins quelques mois pour peaufiner correctement l’expérience sur PS5 – et il y a toujours une longue liste de problèmes dont Ubisoft assure le suivi à titre officiel.

À chaque nouvelle mise à jour, on a l’impression que Valhalla est confronté à un tas de nouveaux problèmes. Un exemple rapide: après le patch le plus récent, les chevaux ne font plus de bruit lorsqu’ils trottent ou galopent sur le sol. Nous n’avons aucune idée de la façon dont l’équipe de développement a réussi à briser un ensemble spécifique d’effets sonores, mais c’est à peu près normal pour le cours à ce stade.

Cependant, un problème beaucoup plus grave a maintenant obligé Ubisoft à désactiver le nouveau contenu saisonnier du jeu. Suite à l’arrivée du Festival d’Ostara plus tôt cette semaine, de nombreux joueurs ont signalé une augmentation significative des accidents. En tant que tel, un correctif a été mis en œuvre qui supprime les quêtes et les décorations de l’événement. Une solution plus permanente est apparemment à venir la semaine prochaine.

Nous déployons un correctif côté serveur pour faire face à une augmentation des plantages près de Ravensthorpe. Les décorations de règlement seront temporairement supprimées et les quêtes du Festival d’Ostara impliquant des décorations ne pourront pas être complétées. Merci de votre patience car notre équipe publie bientôt un correctif permanent! pic.twitter.com/gYG7O8dvF3– Assassin’s Creed (@assassinscreed) 20 mars 2021

Bien que ce soit une bonne chose qu’Ubisoft ait agi si rapidement, c’est toujours un mauvais look pour un jeu qui a été en proie à (principalement) des bugs mineurs depuis sa sortie. En espérant que l’extension Wrath of the Druids, récemment datée, ne sera pas gâchée par des problèmes techniques lors de son lancement en avril.