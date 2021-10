Assassin’s Creed Valhalla est le deuxième jeu le plus rentable d’Ubisoft

Indépendamment de ce que vous pourriez penser de la refonte du RPG en monde ouvert d’Assassin’s Creed, il est impossible de contourner le succès d’Origins, d’Odyssey et maintenant de Valhalla pour Ubisoft. Une combinaison de mises à jour de contenu gratuites, d’achats dans le jeu et d’extensions payantes a assuré le succès commercial continu des trois jeux – mais c’est Assassin’s Creed Valhalla qui a vraiment dépassé les attentes de l’éditeur français.

Lors de son dernier briefing financier, Ubisoft a confirmé que Valhalla, qui date d’un peu moins d’un an, est désormais le deuxième jeu le plus rentable de la société. Un exploit ridicule, compte tenu de la longue histoire de l’éditeur et du fait que Valhalla est un titre solo. Encore une autre indication de l’importance du support à long terme, en particulier lorsqu’il est soutenu par des microtransactions et des DLC.

