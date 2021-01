Assassin’s Creed Valhalla est la base parfaite pour de nouvelles pièces et paramètres

Assassin’s Creed Valhalla occupe une place particulière dans la franchise Ubisoft établie de longue date. À partir de là, il existe de nombreuses façons dont la série pourrait se développer davantage et trouver de nouvelles suites et paramètres – ou occuper des emplacements déjà connus.

Assassin’s Creed Valhalla: la boucle est bouclée

La série Assassin’s Creed nous a emmenés dans d’innombrables endroits: l’Italie de la Renaissance, Constantinople, Boston, même au début de New York, les Caraïbes et le Paris de la Révolution française. Avec Origines AC, comme début narratif de la saga originale, étaient l’Égypte ancienne, plus tard que la Grèce ancienne et enfin, avec Valhalla, la Norvège et l’Angleterre de l’ère viking étaient les nouveaux emplacements.

Où en sommes-nous avec AC Valhalla? Avec la dernière partie de la série, la boucle est bouclée. Parce que non seulement un avec Valhalla Trilogie terminée, qui raconte l’histoire de la Confrérie des Assassins et des Templiers. Non, nous sommes aussi directement chronologiquement avant la toute première partie d’Assassin’s Creed:

Assassin’s Creed – Troisième croisade en Terre Sainte: 1191 Assassin’s creed 2 – Renaissance italienne: 1476-1499 Fraternité AC – Renaissance italienne: 1499-1507 Révélations AC – Guerre civile ottomane à Constantinople: 1511-1512 Assassin ‘s Creed 3 – Amérique du Nord de la Révolution américaine: 1753-1783 Assassin’s Creed 4 Le Drapeau Noir – Âge d’or de la piraterie: 1716-1718 AC voyou – Guerre de Sept Ans en Amérique du Nord: 1752-1776 Assassin’s Creed: Unity – Révolution française à Paris: 1776-1800 Assassin’s Creed Syndicate – Londres victorienne: 1868 Origine d’Assassin’s Creeds – Egypte ptolémaïque: 49-47 avant JC Chr. Assassin’s Creed Odyssey – La Grèce ancienne: 457-446 / 445 avant JC Chr Assassin’s Creed Valhalla – Angleterre, Norvège et Vinland: 872 après JC

Le spécial? À Valhalla, nous retournons pour la première fois dans des endroits qui étaient dans les parties précédentes comme cadre servi comment Angleterre et Vinland. Tandis que Lunden qu’aujourd’hui Londres sur Syndicat fait référence, a lié la visite d’Eivor au Amérique du Nord ancienne aditionellement Assassin ‘s Creed 3 avec AC Valhalla. Dans une DLC à venir nous allons même après Paris retour que nous avons déjà daté Unité connaître.

Le deuxième DLC de Valhalla mènera à Paris. © Ubisoft

Tout est connecté

Et quelque chose d’autre souligne que Connexion à d’autres pièces la saga AC. Comme le souligne Shaun Hastings dans un soupçon, Drapeaux noirs Haytham Kenway exprès après l’assassin Haytham qui représente la confrérie du Valhalla et lui-même ainsi que son possible ancêtre En Angleterre s’arrête.

Et d’où viennent Haytham, le Caché et son mentor Basim Ibn Ishaq? Exactement, éteint Constantinople, le protagoniste Ezio dans AC: Révélations a visité. Ezio, à son tour, mentionné dans la partie 2 Rome sa maison, qui à Valhalla n’est pas non plus une pièce insignifiante du puzzle pour la Confrérie des Assassins.

Avec cette abondance de connexions, Ubisoft prouve que la dernière partie de la série essaie en fait de donner une place à tous les fils lâches dans la franchise. Et c’est là que réside l’opportunité pour AC.

Où les futures parties pourraient-elles jouer?

La position de départ finale et de connexion d’AC Valhalla permet désormais à Ubisoft de choisir le paramètre suivant liberté totale. Non seulement on pourrait y revenir avec la conclusion de la préhistoire Supprimer le genre de RPGtu pourrais aussi bien lieux familiers retour dans le contexte d’autres époques historiques.

Prochain completement nouveau Des endroits comme le Japon ou l’Allemagne sont donc de retour dans la course pour des scénarios demandés par les fans, qui auraient été finalement traités ou ignorés.

Non seulement cela Dénomination de la saga des assassins Changé au cours des dernières années, et le principe du jeu a également été répété encore et encore Innovations et soumis à des ajustements. En attendant, nous ne jouons plus une aventure d’action linéaire qui se caractérise exclusivement par l’escalade, des attaques sournoises et des tâches secondaires mineures.

En commençant par Origins, Assassin’s Creed s’est de plus en plus transformé en un gigantesque jeu de rôle qui brille avec des décisions, des adaptations de personnages et des protagonistes de plus en plus féminins. Le chemin qui suit semble libre pour un tout nouveau départ ou un retour à l’essayé.