Assassin’s Creed Valhalla: Dois-je tuer Modron dans « The Willow Man’s Tale » ou laisser vivre? – Guide (solution)

Dans Assassin’s Creed Valhalla il y a pas mal de missions où vous devez prouver vos compétences en leadership et prendre des décisions difficiles. Et même s’il n’arrive que relativement rarement que l’option de dialogue ou d’action sélectionnée conséquences de grande portée En conséquence, les détails de la chaîne de quêtes peuvent toujours être modifiés au point de raconter une histoire encourageante ou dévastatrice.

Que vous fassiez du monde un endroit meilleur ou pire est décidé entre autres dans la série de quêtes L’histoire de l’homme en osier. Au cours de cette mission doit Eivor Choisissez si un personnage pertinent pour l’histoire est tué ou autorisé à rester en vie. Et selon le chemin que vous empruntez à ce moment-là, la vie d’un autre personnage sera orientée de manière significative dans une direction.

Pour tout le monde Solution En regardant cette situation délicate, nous sommes entrés dans celle-ci Guider les réponses recherchées. Vous devriez Modron tuer ou laisser vivre dans la série de quêtes « The Willow Man’s Tale »?

© Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla: Il s’agit donc de la confrontation avec Modron – Guide (solution)

Pour que la situation décrite ci-dessus se produise, vous devez d’abord avoir déverrouillé la série de quêtes « The Willow Man’s Tale ». Cela n’est possible qu’un peu plus tard dans l’histoire de « Assassin’s Creed Valhalla » lorsque le forgeron de votre colonie a décidé d’épouser l’amour de sa vie.

Vous pouvez ensuite terminer la mission sur le Carte Alliance dans ton Maison longue supposez, mais devrait avoir une force d’environ 220, sinon vous pouvez avoir de sérieux problèmes à avancer. Enfin, rendez-vous dans la région Glowecaesterscir avec le Forgeron Gunnar puis suit le cours de l’intrigue et les événements entourant la Festival de Samhaimjusqu’à sa mission L’agneau éviscéré ont réalisé.

Dans Aelfwald doit Eivor maintenant Tewdwr sauver, mais il est déjà entre les griffes de Modron, qui vous fait face pour vous battre. La guérisseuse peut se défendre incroyablement bien, mais à la fin, elle ne devrait pas avoir de chance contre vous et sa vie est entre vos mains. Selon la façon dont vous décidez maintenant, le monde de Glowecaesterscir sera très différent demain.

© Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla: laisser Modron vivre ou tuer? – Guide (solution)

Votre décision dans la quête, celle de l’original Une histoire de feu en osier lit, annonce la fin de l’action dans Glowecaesterscir, mais pas sans se rendre compte des conséquences de votre action. Mais vous n’avez pas à craindre beaucoup plus, car comme c’est souvent le cas dans Assassin’s Creed Valhalla a également la décision de savoir si vous voulez laisser Modron vivre ou non, aucune conséquence pour l’histoire principale.

La conclusion de la série de quêtes est assez différente selon votre choix, mais vous en obtiendrez une à la fin nouveaux alliés pour votre règlement.

Les deux si vous Laissez Modron Alive et si vous les tuez, le vôtre apparaîtra peu de temps après fille sur les lieux, soit avec leur Mère est réunie ou ceci dans un Trouve une mare de sang. Si vous laissez Modron vivre, elle vous en sera reconnaissante et la fille aura l’air ravie.

Tuez son Modron, vous recevez une menace énigmatique de la part de la fille, qui n’est jamais reprise dans l’intrigue de « Assassin’s Creed Valhalla ». Vous devez également considérer qu’Eivor aura plus tard l’honneur de mettre le feu au Willow Man dans les deux variantes, avec lequel vous faites également le père de la fille dans l’au-delà. Donc, en fin de compte, votre choix n’est qu’un choix moral.