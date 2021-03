Assassin’s Creed Valhalla DLC Wrath of the Druids Date de sortie d’avril confirmée

La première extension d’Assassin’s Creed Valhalla a maintenant une date de sortie confirmée. Wrath of the Druids verra Eivor parcourir l’Irlande, où vous «gagnerez la faveur des rois gaéliques et affronterez le culte druidique, les enfants de Danu». Compte tenu de certains des scénarios plutôt tordus de la campagne principale, tout cela semble assez intéressant.

Au-delà de ce bref aperçu, cependant, nous ne savons pas grand-chose d’autre sur Wrath of the Druids. Cela se déroulera évidemment dans une toute nouvelle carte du monde ouverte, et nous sommes sûrs qu’il y aura de nouvelles armes et armures à trouver, mais c’est tout ce que nous avons. Des détails supplémentaires ne manqueront pas de nous parvenir dans un proche avenir.

Wrath of the Druids sera lancé le 29 avril dans le cadre du pass saisonnier Assassin’s Creed Valhalla – ou vous pouvez l’acheter séparément.

Vivez-vous toujours votre fantasme Viking? Retrouvez certains druides dans la section commentaires ci-dessous.