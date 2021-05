Assassin’s Creed Valhalla DLC: les nouveaux adversaires sont étonnamment similaires à un monstre de The Witcher 3

Assassin’s Creed Valhalla obtient sa première extension d’histoire appelée dans quelques jours Colère des druides (Original: Colère des druides). Pour nous mettre un peu plus dans l’ambiance du DLC, Ubisoft présente maintenant les premiers adversaires censés nous rendre plus difficile dans l’Irlande toujours verte. Certains d’entre eux pourraient être des joueurs de The Witcher 3 semble familier.

Assassin’s Creed Valhalla rencontre The Witcher 3

Dès notre arrivée en Irlande, Eivor rencontrera pas mal de nouveaux visages. Le grand roi d’Irlande en fait partie Flann Sinna et le mystérieux Enfants du Danu être. Ces derniers font probablement partie du déjà annoncé Culte druidiquequi nous rendra la vie difficile à l’avenir. Et ils ressemblent à de vieux amis – du moins si vous avez joué à « The Witcher 3 ».

© Ubisoft – « Assassin’s Creed Valhalla »

© Projet CD – « The Witcher 3: Wild Hunt »

À qui ressemblent les enfants Danu? Avec leurs crânes de bois sur la tête et leurs vêtements en fourrure, les membres de la secte ressemblent beaucoup à ça Waldschrat de Wild Hunt. Le monstre vit dans les bois dans « The Witcher » et protège son territoire avec ses pouvoirs naturels. La page Twitter des Hexer Games reconnaît apparemment également la similitude entre les esprits de la forêt et en donne directement quelques-uns à Eivor conseils utiles de Geralt avec en route:

Immunité à axii

Vulnérable aux bombes au diméritium, à l’huile de relique et aux Igni

Il semble douteux que ces conseils aident contre les enfants Danu très humains. Après tout, nous sommes avec Colère des druides toujours dans « Assassin’s Creed Valhalla » donc le parallèle est plus ou moins par hasard et pas de cross-over officiel. L’échange entre les deux développeurs est toujours agréable à voir.

Quelques conseils de Geralt: – Il est immunisé contre Axii.

– Sensible à l’huile relique de la bombe au diméritium et à l’Igni. De rien! ⚔️ – Le sorceleur (@witchergame) 10 mai 2021

Qui sont les enfants Danu? Selon la mythologie celtique, Danu une divinité ainsi que la mère du clan irlandais des divinités Tuatha Dé Danann. Il est aussi souvent appelé Déesse de la rivière ou de l’eau décrit. Nous n’avons probablement pas à nous occuper d’elle-même à l’AC Valhalla, mais nous le faisons avec ses enfants, apparemment. Ubisoft n’a pas encore expliqué en détail ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils peuvent faire contre nous. Ou peut-être qu’ils ressemblent à ça trois filles de Lerion.

De quoi parle The Wrath of the Druid DLC?

Dans le DLC de la première histoire, nous quitterons à nouveau l’Angleterre et Irlande sur un nouvelle carte explorer. Dans Colère des druides Eivor ira au fond du culte druidique, y compris les mythes gaéliques et le premier Dublin explorez, qui est déjà devenue une ville dynamique.

« Assassin’s Creed Valhalla: Wrait of the Druids » sortira le 13 mai 2021 pour consoles et PC.