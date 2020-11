"Assassin’s Creed Valhalla" dans le test: beau et robuste comme la mer

Naviguer, piller, boire: « Assassin’s Creed Valhalla » est le fantasme parfait de Viking. Lors du test de la version PC, le jeu a impressionné par ses dimensions épiques et un monde de jeu formidable, mais a laissé beaucoup à désirer en termes de jeu et de technologie.

Que faites-vous quand les choses deviennent trop serrées en tant que Viking dans la cool Norvège? Quand l’ancien chef de clan n’a plus envie de combats et d’actes héroïques dignes de Valhalla, préfère résoudre les conflits de manière diplomatique et s’installer? Au début de « Assassin’s Creed Valhalla », mon personnage Eivor, soit un homme du Nord, soit une femme du Nord, est confronté exactement à cette question. La réponse est évidente: hissez les voiles, équipez la chaloupe des meilleurs guerriers et partez pour l’Angleterre luxuriante, où il devrait y avoir suffisamment d’espace et d’honneur pour tout le monde.

Hé, hé, Wickie!

« Assassin’s Creed » a toujours été à la pointe des fantasmes de puissance du jeu vidéo: Combattez avec le pape! Commandez un bateau pirate! Grimpez aux pyramides! Maintenant, la série saisit une nouvelle époque, qui est toujours populaire dans la culture populaire, la remplit de vie numérique et l’enrichit d’éléments fantastiques et de l’éternelle bataille « Assassins contre Templiers »: le débarquement des Vikings en Angleterre au 9ème siècle.

Vers de nouveaux rivages: Eivor (à droite) et Sigurd naviguent vers l’Angleterre.

Après le prologue en Norvège enneigée, le jeu présente son innovation la plus importante: le village viking. Je reprends la colonie d’un autre clan qui a débarqué en Angleterre avant moi et je peux maintenant l’étendre au cours de la partie. Bien sûr, j’obtiens le matériel dont j’ai besoin en attaquant les monastères et les colonies anglo-saxons. Ces raids sont l’un des points forts de « AC Valhalla », mais n’ont pas grand-chose à voir avec les racines assassines de la série: j’atterris sur le rivage dans la chaloupe puis je prends d’assaut avec ma horde de guerriers pour piller et tout mettre le feu – beaucoup Ce n’est guère possible moins secrètement, mais c’est toujours amusant.

Le village s’arrête dans un monde immense

De retour au camp, je peux utiliser le butin pour construire des bâtiments et améliorer mon équipement. Les quêtes les plus importantes commencent également ici, ce qui est une amélioration agréable sur le saut d’île agité de « Assassin’s Creed Odyssey ». «Valhalla» a quand même de bonnes idées pour moderniser la formule du monde ouvert mort d’Ubisoft: la campagne est organisée en plusieurs «sagas» – des fils narratifs indépendants que je travaille les uns après les autres et dans lesquels j’aide d’autres régions d’Angleterre venez trouver des alliés dans la nouvelle maison. Cela crée une vue d’ensemble dans un monde ouvert qui est à nouveau extrêmement puissant. Le niveau fatigant avec des zones classées en fonction de la difficulté est toujours là.

A lire : La cartographie de la région du Ladakh révèle que ses lignes de faille sont actives sur le plan tectonique: étude En tant que leader viking, je suis également compétent en diplomatie. Néanmoins, il y a plus de combats.

Le tristement célèbre fouillis de symboles d’Ubisoft sur la carte a également changé. Je peux maintenant reconnaître les trésors par des points lumineux discrets, et il y a aussi de nouveaux événements mondiaux comme alternatives aux quêtes secondaires classiques: des rencontres courtes, souvent bizarres à idiotes, qui peuvent aller d’une chasse au trésor aux combats en passant par de courts dialogues et sont souvent écrites avec amour . Un des moments forts a été la «jeune fille en détresse» piégée dans une tour, dont j’ai chassé les ravisseurs – pour découvrir que la prise d’otages dramatique n’était qu’un jeu de rôle érotique. Oups.

Beaucoup à faire D’autres activités avec lesquelles vous pouvez passer le temps dans « Assassin’s Creed Valhalla » incluent les duels de rimes (« Flyting »), les concours de beuverie, la chasse et le jeu de dés Orlog, qui est addictif. Il y a aussi des quêtes secondaires qui changent quotidiennement et hebdomadairement, ainsi que la chasse aux membres de l’ordre des Templiers, qui a été introduite dans « Odyssey » et revient sous une forme légèrement modifiée.

De nombreuses améliorations au monde ouvert et au système de combat

Les innovations structurelles dans le monde du jeu garantissent que l’exploration gratuite en vaut la peine. Bien sûr, cela aide également que « Assassin’s Creed Valhalla » soit à nouveau un jeu exceptionnellement agréable. Regarder des collines verdoyantes sur les forêts d’automne, traverser des marécages brumeux, trouver des vestiges de l’ancienne occupation romaine ou naviguer tranquillement sur les rivières d’Angleterre en chaloupe est une récompense en soi.

Sans trop gâcher, laissez-moi vous dire: en plus, même d’autres mondes sont accessibles. Le fil narratif parallèle typique de « Assassin’s Creed » à l’époque moderne, qui a récemment disparu à l’arrière-plan, joue à nouveau un rôle plus important, et l’Ordre des Assassins a maintenant même des émissaires permanents avec leur propre maison dans la colonie d’Eivor.

Le mysticisme et les dieux apparaissent encore et encore dans « Assassin’s Creed Valhalla » et influencent le cours du jeu.

Mais « Assassin’s Creed » n’est pas un simulateur de randonnée, mais un jeu d’action, et le système de combat a reçu quelques mises à jour en conséquence. L’orgie de butin de « Odyssey » est heureusement terminée, au lieu d’un équipement constamment nouveau, l’accent est maintenant mis sur l’amélioration et la mise à niveau de vos armes préférées. Le combat est plus flexible que jamais: à une main, avec un bouclier, à deux mains, avec deux boucliers – tout est possible. Eivor porte également un arc, il ou elle apprend également de nombreuses compétences spéciales et place des points dans un arbre de compétences largement ramifié. Les types d’adversaires sont devenus nettement plus diversifiés et les ennemis d’élite avec un style de combat distinctif assouplissent les batailles. La propagation du feu et les pièges généreusement distribués permettent également de nouvelles stratégies.

Les opposants se déclinent en de nombreuses variétés. Celui-ci balance une lourde masse – Eivor devrait l’esquiver rapidement.

Brutal & sanglant En tant que premier « Assassin’s Creed », « Valhalla » propose des membres détachables pour les ennemis IA qui ne font que voler dans des mouvements de finition sanglants et tuer des caméras. Cela correspond au monde brutal des Vikings, et si vous ne l’aimez pas, vous pouvez le désactiver dans le menu.

Bien pour les vieux fans: En remontant un capot, Eivor peut plonger dans la foule comme dans de vieilles pièces « AC », et la lame cachée revient et permet enfin de tuer à nouveau en un coup d’embuscade – si cela se produit. Comme je l’ai dit, les raids sont plus «directs», mais dans certaines missions, il est également possible de procéder clandestinement. Au moins en théorie.

Contrôles imprécis lors de l’escalade et du combat

C’est presque un peu étrange: pour un jeu dans lequel, grâce à la mécanique du parkour et aux super pouvoirs, je peux aller presque n’importe où, dans « Valhall » il est extrêmement difficile de se déplacer avec précision. Grimper à travers une fenêtre ou sauter d’un mât à un autre peut être un défi car les commandes sont si vagues. Cela devient fatal dans les passages furtifs: je peux définitivement me résoudre à évacuer secrètement un camp ennemi en tendant une embuscade à chaque ennemi. Cependant, si cela fonctionne également, c’est une question de chance, car le système cible ne se verrouille souvent pas correctement.

La furtivité n’a pas d’importance au combat, mais les batailles deviennent rapidement confuses et imprécises.

« Assassin’s Creed Valhalla » apparaît également dur, brut, non poli dans d’autres endroits. Le combat rapproché direct est une affaire fragile: les soldats de l’IA glissent dans la zone ou restent coincés dans des boucles d’animation, les attaques se posent à côté des ennemis, mais causent toujours des dégâts. Même les interactions avec des objets peuvent être une crampe: si j’ai besoin de trois tentatives pour en écraser une avec des rochers debout devant vous, car Eivor coupe carrément, c’est inutile et ennuyeux.

Les interactions non violentes ont également leurs défauts. Les échantillons de discours des PNJ sont souvent déclenchés plusieurs fois, de sorte que la même phrase est répétée encore et encore. Les chiffres commentent des événements qui se sont produits depuis longtemps – absurde quand mon équipe monte dans la chaloupe après un vol et me dit ensuite que c’est là qu’ils pourraient atterrir et piller. Les scènes coupées sont aussi nerveuses et pleines de pauses comiques dans le discours, les mouvements des personnages comme des poupées et sans charme. Même Eivor est décevant – surtout en comparaison directe avec le boulon de charme Kassandra de « Odyssey ».

Performances PC très mitigées

La version PC testée ne fonctionne que de manière extrêmement médiocre. Obtenir des fréquences d’images constantes de 60 FPS est presque impossible, même avec des spécifications bien supérieures aux exigences recommandées. Des secousses sévères aux déchirures d’écran, des pop-ins, des abandons audio, des bugs et des textures scintillantes aux plantages complets, le jeu s’est avéré être une véritable encyclopédie des problèmes de performances du test, qui ont toujours empiré après environ deux heures de jeu. Un redémarrage était un remède fiable, mais quelque chose comme ça n’est pas acceptable.

A lire : La fuite de Google Pixel 5 suggère un affichage du taux de rafraîchissement de 90 Hz, 8 Go de RAM et plus L’outil de référence intégré montre d’énormes sauts de fréquence d’images.

En général, « Assassin’s Creed Valhalla » ne semble tout simplement pas complètement terminé dans de nombreux endroits. Oui, toutes les fonctionnalités sont là, elles semblent même plus sophistiquées et ciblées qu’auparavant. La précision ludique et les performances techniques laissent cependant tant à désirer que l’on se demande pourquoi. Le limogeage du directeur créatif Ashraf Ismail sur des allégations d’abus de statut pour des relations avec des fans a-t-il contribué à cela? Ou la Licenciement du manager d’Ubisoft de longue date Serge Hascoët qui a dû partir après de nombreuses allégations de harcèlement et pour comportement généralement non professionnel? Ou l’un des autres chantiers de construction auxquels Ubisoft doit actuellement faire face en interne et qui doivent inévitablement affecter les produits finis à un moment donné?

Nous ne savons pas, nous ne le saurons probablement pas non plus. Quelle que soit la raison, « Assassin’s Creed Valhalla » aurait eu besoin de plus de temps. C’est loin d’être un mauvais match. Le monde du jeu, l’atmosphère et l’histoire sont convaincants, le nettoyage des camps et des raids de monastères vous met de bonne humeur. Mais c’est un jeu qui présente de nouveaux désagréments à chaque coin de rue qui gâchent le plaisir.

Conclusion: un jeu dans lequel vivre – mais avec des faiblesses évidentes

En conclusion, je ne peux que recommander de prendre votre temps – dans un double sens. D’une part, « Assassin’s Creed Valhalla » gagne énormément si non seulement vous suivez l’histoire, mais aussi dérivez sur les rivières d’Angleterre de temps en temps, allez à terre quelque part et explorez la région – alors comprenez le jeu comme un mélange de terrain d’aventure et de vacances de randonnée . D’un autre côté, j’espère que les correctifs et les mises à jour de pilotes amélioreront les performances à l’avenir et au moins élimineront quelques désagréments. Dans quelques semaines, « Assassin’s Creed Valhalla » sera peut-être un meilleur jeu, mais les joueurs sur PC en particulier devront compter avec des problèmes importants avant la sortie.