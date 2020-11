"assassin's Creed Valhalla" Compétences: Les 10 Meilleures Compétences Viking

Dans « Assassin’s Creed Valhalla », vous pouvez choisir parmi de nombreuses compétences, qui sont organisées dans un vaste menu de compétences. Lesquelles sont vraiment utiles? Nous vous aiderons à traverser le fourré!

Si vous montez d’un niveau dans « Assassin’s Creed Valhalla » ou accomplissez certaines tâches, vous obtenez des points de compétence. Vous pouvez dépenser ces points dans le menu des compétences. Vous pouvez y accéder en appuyant sur le bouton de menu et en sélectionnant l’onglet «Compétences» en haut de l’écran.

Les compétences sont organisées comme une carte d’étoiles: Vous commencez au milieu au symbole lumineux qui est étiqueté « Un nouveau départ ». De là, vous pouvez déverrouiller les étoiles voisines dans trois directions de couleur: le chemin rouge mène vers le haut, le jaune en bas à gauche, le bleu en bas à droite.

Les trois chemins de compétences mènent vers l’extérieur depuis le centre. Facile à voir: les compétences de base importantes (grandes stars).

Les petites étoiles vous donnent des pourcentages de bonus, par exemple pour l’énergie vitale ou les dégâts, mais les grandes étoiles, les soi-disant «compétences de base», sont vraiment importantes. Ils vous permettent d’effectuer des actions spéciales dans le jeu, mais vous devez d’abord trouver votre chemin. Voici nos conseils pour les compétences de base que vous devez absolument débloquer.

Estampage (rouge)

Cette compétence de base est facile à trouver: c’est la première grande étoile sur le chemin rouge. C’est extrêmement utile pour cela: si un adversaire tombe au combat, vous pouvez le tuer directement avec un coup de pied ciblé.

Les combats contre de nombreux ennemis sont beaucoup plus courts avec la compétence « tamponner ».

Scout rampant (bleu)

Cette compétence de base au début du sentier bleu est également facile à obtenir. Tant que vous êtes accroupi et qu’aucun ennemi ne vous a vu, les adversaires proches sont surlignés en rouge. Indispensable si vous souhaitez explorer une zone avant le raid!

Tomber dans le dos (jaune)

Une compétence jaune précoce qui vous donne de nouvelles tactiques de combat: attaquez les ennemis par derrière pour les décaler et les achever rapidement.

Aide aux compétences: pour débloquer toutes les compétences jaunes recommandées ici, utilisez simplement cette image comme guide.

Assassinat avancé (jaune)

Dans « Assassin’s Creed Valhalla », vous ne pouvez pas tuer des adversaires de haut niveau par assassinat aussi facilement que des ennemis normaux. Si vous avez débloqué cette compétence, vous pouvez! Seule différence: il faut réussir un petit jeu d’adresse et appuyer sur une touche au bon moment pour que l’attaque soit réussie. Mais alors, vous pouvez éliminer secrètement des ennemis même lourdement blindés.

Assassinat à la chaîne (jaune)

Cette compétence vous permet de lancer une hache après une attaque d’assassinat réussie, qui transporte également un deuxième ennemi dans l’au-delà. Deux groupes de gardes, avec lesquels vous auriez normalement la garantie de déclencher l’alarme, ne sont plus un problème avec l’attaque en chaîne.

A lire : Curieux widget iPhone corona: pas de papier toilette, pas de problème! pointe Vous êtes-vous suicidé? Qu’à cela ne tienne: vous pouvez réinitialiser vos compétences à tout moment et sans frais – soit individuellement pour chaque étoile ou tous en même temps, en maintenant le bouton R sur le PC ou le bouton Y ou triangle sur Xbox / PlayStation. Ensuite, vous récupérez vos points et pouvez les redistribuer. De cette façon, vous pouvez également effacer la nébuleuse avec seulement quelques points, qui couvre initialement encore de nombreuses constellations et ainsi jeter un œil à l’ensemble de l’arbre de compétences.

Pillage automatique (jaune)

Une compétence extrêmement utile: si vous battez un adversaire en combat rapproché ou par assassinat, vous n’avez plus besoin d’appuyer sur le bouton « Piller » pour prendre ses affaires. Ils passeront désormais à votre inventaire de manière entièrement automatique.

Vous devez encore vous battre, mais le pillage prend pour vous une compétence utile.

Attraper une chute (jaune)

Pourquoi « Assassin’s Creed Valhalla » a-t-il vraiment besoin de dégâts de chute? Avec cette compétence, vous pouvez la désactiver presque complètement. Enfin plus peur de sauter de grandes hauteurs!

pointe Même sans cette compétence, il existe un moyen d’éviter les dégâts de chute: si vous tombez, effectuez une attaque lourde au sol peu de temps avant l’impact et vous ne subirez aucun dommage. Nous recommandons de toute façon la compétence « attraper une chute » ici: vous n’avez plus à vous soucier du timing, et l’astuce d’attaque pourrait être un bogue qui sera plus tard corrigé hors du jeu.

Serrer les dents (bleu)

Vous ne débloquerez cette compétence bleue que plus tard dans le jeu, mais vous n’en avez pas vraiment besoin avant cela. La compétence vous permet de restaurer une partie de votre santé grâce à des contre-attaques rapides après avoir subi des coups. Ceci est très utile contre les ennemis puissants!

A lire : Assassin's Creed Valhalla: comment sauver Avec des ennemis comme celui-ci, une certaine auto-guérison n’est pas mauvaise.

Amélioration du champ d’adrénaline (toutes les couleurs)

La compétence « Amélioration du champ d’adrénaline » peut être trouvée sur les trois chemins de couleur et elle vaut toujours la peine de l’emporter avec vous: elle vous donne un champ d’adrénaline supplémentaire qui se remplit pendant le combat et que vous pouvez ensuite utiliser pour déclencher vos puissantes capacités spéciales. Plus il y en a, mieux c’est!

Bonus: Corpse Booby Trap (jaune)

Cette compétence vous permet d’attacher des engins explosifs aux cadavres d’ennemis. Si un autre ennemi passe dessus, il sera pris dans l’explosion. La démolition ne fait pas trop de dégâts, mais si vous aimez tromper vos adversaires avec des astuces élaborées, c’est extrêmement divertissant.