Tout le monde a besoin d’une pause dans tous les meurtres d’Assassin « s Creed: Valhalla, alors pourquoi ne pas prendre une pause et pêcher pendant un moment, et bon, en même temps, pourquoi ne pas faire un profit et vendre ces poissons! vers l’amélioration de vos armes pour plus de meurtres! C’est le cycle parfait!

Assassin’s Creed Valhalla Comment pêcher

Apprendre à pêcher dans Assassin’s Creed: Valhalla est simple. Une fois que vous avez atteint le rang de règlement 2 et construit une chasse à la pêche, vous pouvez ensuite pêcher dans n’importe quel plan d’eau en appuyant sur le D-pad pour afficher la roue de commande et choisir la canne à pêche.

Une fois la cabane de pêche terminée en la construisant pour 600 fournitures et 45 matières premières, parlez au petit enfant qui s’y trouve, et il vous donnera la ligne de pêche avec laquelle vous pourrez pêcher! Pêcher est très simple. Tout d’abord, dirigez-vous vers n’importe quel plan d’eau, mais de préférence dans lequel vous pouvez voir des poissons nager. Appuyez sur le D-pad pour ouvrir la molette de commande et sélectionnez la ligne de pêche.

Une fois la ligne sélectionnée, tout ce que vous avez à faire est de viser la ligne de pêche avec la gâchette gauche, puis de lancer la ligne en utilisant la gâchette droite. Soyez patient, et vous devriez sentir le contrôleur gronder lorsqu’un poisson a mordu la ligne. Ou regardez l’hameçon passer sous l’eau avec un bruit sourd! Une fois que cela s’est produit, appuyez sur la bonne gâchette pour les accrocher! Puis écrasez rapidement le bouton A / X pour enrouler le poisson tout en tirant la manette gauche vers vous!

Cela peut être plus facile au début avec les plus petits poissons, mais une fois que vous commencerez à pêcher les plus gros poissons, ils offriront beaucoup plus de résistance, ce que vous remarquerez avec le rouge de la ligne! Sur les poissons plus gros ou plus rares, vous ne voulez pas écraser A / X aussi vite qu’humainement possible car il y a de fortes chances que la ligne se brise, vous faisant perdre le poisson. La meilleure façon d’attraper les plus gros poissons est de se détendre périodiquement en écrasant A / X, de sorte que la ligne passe du rouge à la normale. Continuez à alterner entre les deux couleurs et soyez patient, et vous serez un maître de la pêche en un rien de temps!

Vous avez deux options lorsque vous avez attrapé le poisson; vous pouvez le vendre pour de l’argent ou le rendre à la cabane de pêche! Si vous êtes à court d’argent, la pêche est un bon moyen de le gagner, pas aussi bon que le raid, mais cela implique moins de tueries! Le poisson est également un moyen de guérir d’urgence s’il n’y a pas de baies autour de vous.