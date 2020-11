Assassin’s Creed Valhalla: Comment obtenir la monture de loup

Le dernier jeu de la franchise Assassin « s Creed est arrivé; maintenant, tout le monde dans le monde peut jouer à Assassin’s Creed Valhalla et imprégner son esprit de guerrier viking intérieur! Incarnez Eivor formé pour être le guerrier le plus féroce des clans depuis sa naissance! Embarquez pour la Nouvelle-Angleterre et revendiquez-le Se déplacer rapidement dans le monde est un must pour tout guerrier viking, donc avoir quelques montures fiables que vous pouvez utiliser est primordial!

Assassin’s Creed Valhalla Comment obtenir la monture du loup

Pour obtenir la monture loup dans Assassin’s Creed Valhalla, vous devez avoir acheté l’édition ultime car la monture fait partie de l’ensemble Berserker. Cependant, cela fonctionne différemment du reste des objets, car la plupart des ensembles de berserker que vous acquérez à partir de la deuxième quête, mais la monture de loup que vous acquérez en progressant.

La monture loup semble exclusive à l’édition spéciale, autrement connue sous le nom d’Ultimate Edition, ainsi que l’élément DLC le Hati Wolf Mount en particulier, malheureusement, vous devez attendre d’avoir construit les écuries dans votre colonie en Nouvelle-Angleterre. Ensuite, c’est à peu près un jeu d’attente. La monture de loup finira par se déverrouiller et vous pourrez la conduire au combat ou à travers le royaume. Alors de temps en temps, lorsque vous revenez à l’amélioration de votre colonie, gardez un œil sur les écuries et voyez si elles sont là!

Une fois que vous l’avez déverrouillé, il vous appartient de le conserver. Cependant, vous ne pouvez pas le conduire sans ressembler à un vrai guerrier Viking, alors commencez par vous couvrir de tatouages, puis peut-être obtenir une nouvelle coiffure, adaptez-vous au thème Viking.

Assassin’s Creed Valhalla est maintenant sorti pour tout, à l’exception de la PlayStation 5, qui sera lancée le 12 novembre.