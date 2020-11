Assassin’s Creed Valhalla: Comment fonctionne la colonie et toutes les maisons en un coup d’œil – Guide

Comme Ubisoft l’a dit à propos de l’annonce de Assassin’s Creed Valhalla indiqué, vous pouvez à nouveau construire votre propre colonie dans l’action-aventure. Votre maison s’appelle Hraefnathorp. De là, vous pouvez partir en voyage avec Eivor, les planifier et vous attaquer à de nouveaux vols.

Quand puis-je commencer à construire ma propre colonie?

Dès votre arrivée en Angleterre, vous pouvez commencer à agrandir votre colonie. Un nouveau règlement coûte au début 400 fournitures et 30 matières premières.

Fournitures et matières premières nécessaires pour votre établissement

Bien sûr, votre installation à Valhalla n’est pas créée simplement par l’air et par l’amour, mais nécessite deux types de matières premières.

Stocks vous obtenez en pillant en Angleterre. Les fournitures sont indiquées par une icône dorée brillante sur votre carte.

matières premières – La seule façon d'obtenir des matières premières est de faire des raids dans les monastères en Angleterre. Ces endroits sont indiqués par un marqueur composé de deux axes rouges.

Liste des améliorations de colonies dans Assassin’s Creed Valhalla

Maison longue

Au milieu de votre colonie, il y a une soi-disant maison longue, qui forme le centre de votre colonie et qui remplit plusieurs objectifs. Ici, par exemple Fêtes être organisé que vous les gars à court terme Les buffs prêter.

Dans les quartiers voisins, vous pouvez donner un peu de repos à Eivor, tandis que même un Boites aux lettres est présent dans le Messages d’autres personnages peut être obtenu. De plus, vous avez la possibilité de personnaliser votre personnage ici, le vôtre Support de commutateur ou Personnalisez les armes chez le forgeron.

En fin de compte, la maison longue sert également de base pour votre voyage ultérieur. Vous reviendrez donc dans ce bâtiment pour prendre de nouvelles décisions dans le cadre de l’histoire. Mais gardez à l’esprit que tout n’est pas disponible immédiatement. Enfin il y a un total six niveaux avec des mises à jour pour votre règlement. Vous reviendrez donc ici de temps en temps pendant l’histoire principale pour vérifier que tout va bien, pour débloquer de nouveaux bâtiments ou simplement pour regarder l’agitation des résidents.

Camp de guerriers (caserne)

Dans le camp des guerriers de votre colonie, vous pouvez Joms Vikings Entraînez-vous qui non seulement vous accompagne dans les vols, mais peut également apparaître avec d’autres joueurs. Donc, si vos guerriers sont embauchés par d’autres joueurs, vous recevrez de l’argent en retour.

400 fournitures

30 matières premières

Forgeron

Dans la forge, vous pouvez obtenir votre Améliorer les armes et l’équipement. Grâce à des améliorations, vous augmentez le niveau de l’arme respective et débloquez également des emplacements pour les runes, sur lesquels vous pouvez ajouter plus de buffs.

400 fournitures

30 matières premières

Maison de la Fraternité des Cachés (Bureau des cachés)

Si vous avez construit le bureau des cachés, vous pouvez Scénario caché démarrer et dans le cadre de nouvelles missions pour Hytham commencez par les membres du Ordre des anciens pour éteindre l’un après l’autre.

400 fournitures

30 matières premières

Comptoir commercial (Comptoir commercial)

Comme son nom l’indique, vous pouvez faire du commerce au poste de traite et acheter de nombreuses fournitures et objets uniques qui pourraient bien vous servir pour votre prochain voyage.

400 fournitures

30 matières premières

Grange et nichoir (Stable et volière)

Vous pouvez en acheter de nouveaux dans la grange et le nichoir Acheter des chevaux et aussi le vôtre Gérer les corbeaux. Avec cela, vous explorez non seulement les environs, mais vous pouvez également entraîner votre cheval pour qu’il devienne plus fort et plus persévérant et apprenne même à nager.

Chantier naval

Vous pouvez obtenir le vôtre dans l’atelier du navire Améliorer la chaloupe et personnalisez l’apparence du navire.

400 fournitures

30 matières premières

musée

Artefacts romainsque vous trouverez lors de votre voyage à Valhalla sera logé dans votre propre musée. Les récompenses pour la livraison de tels articles augmentent.

600 fournitures

45 matière première

Pavillon de chasse (hutte du chasseur)

Aimeriez-vous être à Valhalla Chasser des animaux légendaires, le pavillon de chasse est le point de contact central pour vous. Pour tuer un tel animal, vous recevrez celui qui convient Récompenses. Mais même avec des animaux «normaux», il y a des récompenses lorsque vous réussissez.

600 fournitures

45 matière première

Brasserie (Brasserie)

Vous hébergez un le banquet, vous recevrez des bonus supplémentaires en construisant la brasserie

600 fournitures

45 matière première

Boulangerie (Boulangerie)

Avec la boulangerie de votre village, vous pouvez l’améliorer Chamoisque vous recevez à travers une fête.

600 fournitures

45 matière première

Cabane de pêcheur (Chapeau de pêche)

Dès que vous avez une cabane de pêcheur dans votre colonie, vous pouvez Utiliser Angel. Vous recevrez également des récompenses pour avoir apporté du poisson à Merton et à son Enjel Arth.

600 fournitures

45 matière première

Atelier de tatouage (Boutique de tatouage)

Si vous n’êtes pas satisfait de l’apparence d’Eivor, vous devriez mettre en place un atelier de tatouage. Vous pouvez changer de personnage ici avec un nouvelle coiffure ou nouveaux tatouages.

600 fournitures

45 matière première

Cartographe

Le catographe Olson est un ami particulièrement utile, après tout, il peut vous faire Cartes liées aux objets de collection tels que les artefacts romains faire. Chaque carte est séparée par région et ne coûte que 15 argent.

800 fournitures

60 matières premières

Ferme d’élevage

Le parc à bestiaux vous en donnera un après un festin Bonus de dégâts d’arc et de flèche.

800 fournitures

60 matières premières

Ferme céréalière (Ferme céréalière)

Si vous avez une ferme céréalière dans votre colonie, vous en obtiendrez une le banquet un Bonus à votre défense.

800 fournitures

60 matières premières

Ferme avicole (ferme avicole)

Vos poulets vivent dans la ferme avicole et ils s’occupent de vous le banquet aussi un Chamois accorde le vôtre Dégâts de mélée augmenté temporairement.

800 fournitures

60 matières premières

Bâtiments qui donnent un buff de fête

Les bâtiments suivants vous prêtent après un festin (Boost de fête) un buff temporaire dans la nef. Certains bâtiments ne peuvent être déverrouillés que beaucoup plus tard dans le jeu. Mais il suffit au début de ne construire qu’un de ces bâtiments pour que cette option soit même déverrouillée.

Dans la suite de l’intrigue, une fête sera l’une des choses que vous devez absolument activer à l’avance, par exemple si vous voulez vaincre un animal légendaire. Possible Les buffs sont augmentation des dégâts de mêlée, de la santé et de l’armure ou plus de dégatsvous à travers Assassinats causes.

Boulangerie

Brasserie

Ferme céréalière

Élevage de volailles

La maison de Kari

Maison d’Alvis et Holger

Maison de Hunwald et Swanburrow

parc

Maison de Mayda

Améliorer les maisons des habitants de la colonie

Vous pouvez non seulement construire des bâtiments spéciaux pour votre colonie, mais aussi ceux Améliorer les maisons des résidents. Si vous avez eu un festin, il devient le vôtre Dégâts augmentésvous à travers Assassinats inflige.

