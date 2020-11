La chose la plus importante dans le fait d’être un assassin ne concerne pas les compétences ou les astuces que vous pouvez accomplir ou à quel point vous êtes mortel et furtif. Ce qui compte, c’est à quel point vous avez l’air élégant lorsque vous faites l’acte, comme si vous vouliez la célébrité et la gloire, les gens se souvenant de vous sont la première façon de procéder. Dans Assassin « s Creed Valhalla, il existe plusieurs façons de changer l’apparence d’Eivor!

Assassin’s Creed Valhalla: Comment changer votre coiffure

Pour changer de coiffure dans Assassin’s Creed Valhalla, vous devez vous rendre à Fornberg et trouver la boutique de tatouage, et ici vous pouvez changer la coiffure d’Eivor en quelque chose que vous voulez. Cependant, pour vous rendre à Fornberg, vous devez d’abord terminer la mission Honor Bound.

Une fois la mission d’histoire Honor Bound terminée, vous pouvez désormais naviguer sur les mers, et le premier port d’escale à faire est d’accéder à la variété de boutiques de Fornberg. Bien sûr, le plus important est le magasin de tatouage, géré par des PNJ nommés Tome et Svend.

Fornberg a un éventail de magasins, il est donc assez facile de se perdre, mais ne vous attendez pas à ce qu’un panneau étiqueté TATTOO vous conduise à votre destination. Au lieu de cela, gardez un œil sur un panneau qui ressemble au numéro 8. Regardez à l’intérieur ou à l’extérieur de cette boutique pour Svend, et demandez à voir ses tatouages ​​pour pouvoir accéder à sa boutique.

Sur ce nouvel écran, vous pouvez changer la coiffure ou la barbe d’Eivor; cependant, les barbes sont uniquement masculines – les femmes Eivors n’ont pas cette option. Cela signifie jouer en tant que femme; vous ne pouvez changer que votre coiffure.

Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles différents, alors choisissez quelque chose qui vous plaît. Cette gamme peut être augmentée en leur apportant des Schémas Cosmétiques. Nous mettrons à jour cela plus lorsque nous en saurons plus!

Bien qu’avant de commencer votre aventure Viking, c’est probablement une bonne idée de savoir comment guérir, car c’est très différent dans ce jeu par rapport aux autres!