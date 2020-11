Assassin’s Creed Valhalla: Comment changer le niveau de difficulté

Assassin « s Creed a toujours eu un mélange de différents domaines sur lesquels se concentrer, qu’il s’agisse d’un gameplay furtif et assassin complet ou d’un gameplay plus axé sur le combat lorsque la furtivité échoue. Quel que soit votre style de jeu, vous peut optimiser votre difficulté à votre guise. Dans Assassin’s Creed Valhalla, elle a été affinée une fois de plus!

Assassin’s Creed Valhalla Comment changer la difficulté

Pour changer votre difficulté, il ne vous reste plus qu’à ouvrir le options menu, sélectionnez gameplay puis faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez le Combat, Furtif, et Exploration section. C’est ici que vous pouvez modifier différents éléments de la difficulté pour mieux correspondre à votre style de jeu.

Les trois niveaux de difficulté que vous pouvez modifier sont Combat, Stealth et Exploration, et vous pouvez les modifier pour les rendre plus faciles ou plus difficiles en fonction de vos préférences. Prenez l’exploration; par exemple, sur facile, plus d’informations vous seront révélées sur votre HUD et votre boussole. Cela signifie que la navigation sera plus facile. Il vous indiquera également où se trouvent les quêtes via un waypoint. Cependant, si vous augmentez la difficulté Exploration, ces éléments vous seront enlevés, ce qui rendra les choses difficiles à localiser.

Ne vous inquiétez pas cependant, si vous l’avez modifié et que vous n’aimiez pas la vitesse à laquelle vous mouriez ou la vitesse à laquelle vous avez été attrapé en essayant d’être furtif, vous pouvez le modifier à nouveau pour trouver les paramètres qui vous conviennent parfaitement.

Voici les trois paramètres de difficulté d’Assassin’s Creed Valhalla:

Paramètres de difficulté d’exploration

Explorateur (facile)

Aventurier (par défaut)

Pathfinder (difficile)

Douane

Paramètres de difficulté de combat

Skald (facile)

Vikingr (par défaut)

Berserkr (difficile)

Drengr (très dur)

Paramètres de difficulté de furtivité

Apprenti (facile)

Assassin (par défaut)

Maître assassin (difficile)

Bien sûr, passer les trois à Hard rendra le jeu incroyablement difficile. Vous n’aurez pratiquement aucun affichage HUD ou boussole, donc trouver où aller est complètement indépendant. Le combat sera mortel; quelques coups, et vous mourrez, et les ennemis auront une santé accrue. Et l’augmentation de la difficulté Stealth rendra vos ennemis plus conscients et extrêmement perspicaces – ils remarqueront les choses plus rapidement. Votre tenue vestimentaire ne fait aucune différence quant à l’aspect de la difficulté, alors couvrez-vous et les tatouages ​​et changez de coiffure autant que vous le souhaitez!

Si vous avez acheté l’édition spéciale, Assassin’s Creed Valhalla: Ultimate Edition, obtenir les éléments DLC inclus dans ce lot vous aidera étonnamment dans les premières étapes du jeu.

Vous ne savez pas quel niveau de difficulté choisir? Pourquoi ne pas consulter notre guide Quel niveau de difficulté dois-je choisir et laissez-nous vous aider à choisir!