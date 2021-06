Assassin’s Creed Valhalla : C’est de cela que semble parler le DLC de Paris, une possible fuite a été divulguée

Assassin’s Creed Valhalla c’était il y a quelques semaines avec la première extension de l’histoire La colère des druides équipé, suivi des premières fuites pour le deuxième DLC Siège de Paris alias Le siège de Paris. D’après les informations divulguées, nous semblons avoir reçu les premiers détails sur l’histoire de fond et le cadre temporel.

Selon le leaker français J0nathan, qui a écrit via Exploration de données a retrouvé les traces du prochain DLC, la deuxième extension majeure sera dans quelques années après les événements d’Assassin’s Creed Valhalla. Pendant le jeu principal 877 selon notre époque est localisé, le DLC nous emporte ins Royaume des Francs dans le Année 885 nuZ et donc à la France médiévale.

J0nathan a également révélé dans sa vidéo que Francia était sous le règne d’un célèbre roi à l’époque : Charles III., également Charlemagne appelé, arrière-petit-fils de Charlemagne. Ainsi, le DLC pourrait tourner autour de son règne.

Quelle est la crédibilité de la fuite ? En effet, Charles III. a mené une guerre contre les hommes du Nord qui ont envahi l’empire franc pour des raids à cette époque. Dans l’année 885/86 même une plus grande armée normande a assiégé Paris, ce qui rend la fuite encore plus crédible si l’on considère le titre de l’extension Siège de Paris lit.

Selon les informations révélées, Eivor soupçonne une attaque des Francs contre l’Angleterre, c’est pourquoi Hraefnathorp doit trouver de nouveaux alliés en Francia pour éviter un conflit. Pour commencer l’histoire, cela semble se reproduire « Amarrer un visiteur au quai de Hraefnathorp ».

Quiconque espère rencontrer des prototypes d’assassins français à Paris sera déçu. Parce qu’une ligne de texte découverte lors de l’exploration de données contient une instruction qui l’empêche apparemment d’apparaître à nouveau :

Quand apparaît Siège de Paris ? Selon le PlayStation Store, la sortie est probablement pour le moment 9 novembre 2021 programmé. Cependant, cela ne doit pas nécessairement être la date finale, mais aussi un espace réservé. Après tout, le DLC « Wrath of the Druids » a dû être à nouveau reporté.

Dans la description officielle d’Ubisoft, Ubisoft décrit le contenu de « Le siège de Paris » comme suit :

« Revivez la bataille la plus ambitieuse de l’histoire des Vikings avec des personnages historiques clés de la Franconie déchirée par la guerre. À ce moment crucial de l’histoire, vous pouvez infiltrer la ville fortifiée de Paris et la Seine sous un siège prolongé, découvrir les secrets ennemis et former des alliances stratégiques pour assurer l’avenir de votre clan.«