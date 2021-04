Assassin’s Creed Valhalla: C’est ce qu’est le DLC Wrath of the Druid

Assassin’s Creed Valhalla sera équipé de sa première extension d’histoire à la fin du mois d’avril: Colère des druides. Maintenant, nous en apprenons un peu plus sur quelle histoire est racontée dans le DLC et dans quelle aventure Eivor doit se lancer cette fois.

Quand le premier DLC Valhalla sortira-t-il? L’extension d’histoire sera publiée le 29 avril 2021 pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Google Stadia .. L’extension peut être achetée séparément ou dans le cadre du Passe de saison qui contient déjà tout le contenu téléchargeable de l’histoire et du contenu supplémentaire.

Voici ce qu’est Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids

Comme on le sait déjà, nous sommes autorisés à quitter l’Angleterre dans la première extension d’AC Valhalla et Irlande sur un nouvelle carte explorer, similaire à l’histoire DLC de Assassin’s Creed Odyssey. Dans Wrath of the Druids (Original: Wrath of the Druids) Eivor devient un ancien culte druidique, y compris les mythes gaéliques examiner.

Le directeur narratif d’Ubisoft, Hugo Sahuquet, a maintenant révélé plus d’informations sur le contenu du prochain DLC à The Gamer. Nous pourrons donc probablement non seulement nous immerger dans la culture nordique des Gaels, mais aussi Dublin explorez, qui est devenue une ville animée environ 40 ans après l’installation des Vikings.

Ici, Eivor rencontre également le roi de Dublin: Barid mac Imair, qui est censé incarner la fusion de la culture nordique et irlandaise et est typiquement AC basé sur une véritable personnalité historique. L’histoire de l’expansion commencera alors avec le High King d’Irlande Flann Sinna Mercenaire viking embauché pour rejoindre sa campagne.

Alors ça tombe Plan de lancement post de AC Valhalla. © Ubisoft

Second AC: Valhalla DLC sort cet été

Le siège de Paris est le nom du 2. Extension de l’histoire et devrait être dans Été 2021 apparaître. Eivor se retrouve dans le Paris fortifié pour décrocher une nouvelle alliance. Le populaire Circuit découverte pour « Assassin’s Creed Valhalla ».