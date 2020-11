Assassin’s Creed Valhalla célèbre sa première avec une bande-annonce de lancement

Aujourd’hui était le jour choisi par Ubisoft et, comme prévu, Assassin’s Creed Valhalla a atteint des magasins dans le monde entier. Le nouveau titre d’action en monde ouvert, qui se déroule cette fois dans les pays nordiques au Moyen Âge, a célébré sa première en montrant au monde sa proposition dans une nouvelle bande-annonce de lancement spectaculaire.

La bande-annonce de lancement que vous pouvez trouver ci-dessous résume le pari de Assassin’s Creed Valhalla. La vidéo nous présente brièvement le protagoniste de l’aventure, Eivor, ainsi que certains des dangers qu’il devra affronter tout au long de son aventure. Parallèlement à cela, les paysages et les environnements spectaculaires que nous pouvons visiter sont présentés. Vous pouvez tout voir par vous-même ci-dessous.

Nous vous rappelons que Assassin’s Creed Valhalla est disponible aujourd’hui pour PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X | S. Version de PS5 Il arrivera avec le lancement de la console, soit le 12 novembre dans des territoires comme le Japon ou l’Amérique du Nord, soit le 19 novembre en Europe et dans d’autres parties du monde.

De même, nous vous rappelons que nous avons déjà pu profiter des derniers jours de Assassin’s Creed Valhalla et dans notre analyse, nous déclarons que « nous sommes confrontés à une livraison qui se présente comme un recueil de succès et d’erreurs dans lequel les premiers se démarquent, heureusement, des seconds« , mais quoi « cherche à accueillir tout le monde et qui est conscient des vertus de Odyssée Oui Origines pourrait polir pour donner une expérience de jeu encore plus immersive et puissante« . Vous pouvez lire le texte intégral dans ce même lien.

