Assassin’s Creed Valhalla: ce que j’ai appris, aimé et détesté en 150 heures de jeu

Avec Assassin’s Creed Valhalla Je me suis jeté dans le onzième jeu principal de la saga assassin d’Ubisoft et me suis laissé convaincre par la série pour la onzième fois. Oui, je vais le dire dès le début: en tant que passionné d’assassin qui a joué tous les rôles avec dévotion, j’ai également trouvé ma joie dans Valhalla. J’ai joué à «Assassin’s Creed Valhalla» pendant plus de 150 heures jusqu’à présent et il y aura encore quelques heures de plus dès que j’aurai le expansions annoncées tenir dans mes mains.

Maintenant, je suis prêt à partager avec vous mes découvertes, que ma saison précédente m’a apportées, ce qu’elle m’a appris sur AC Valhalla, mais aussi sur toute la franchise et, surtout, pourquoi je pense à un avenir de Assassin’s Creed croire – ou vouloir croire.

Oui, c’est Assassin’s Creed!

Avec chaque nouvelle ramification de la série emblématique Ubisoft, la discussion est déclenchée pour savoir si la nouvelle partie est même considérée comme « Assassin’s Creed ». Après tout, ceci et cela ont été modifiés, passés de l’action aventure au jeu de rôle et vous n’avez de toute façon pas joué un vrai assassin depuis longtemps.

Comme AC Valhalla me l’a encore prouvé, cependant, la série ne concerne pas le genre, le protagoniste principal, le cadre historique ou la combinaison de gameplay de l’escalade et de l’assassinat – du moins pas exclusivement. La ligne qui traverse toute la série de jeux à mon avis est la lutte séculaire entre les templiers et les assassins, la question de la liberté et de l’ordre, du destin et de l’origine.

Moments de chair de poule à AC Valhalla

C’est exactement pourquoi j’étais heureux de chaque référence à des pièces passées d’AC, de chaque document dans les maisons de confrérie abandonnées en Angleterre et oui, même des moments en dehors de l’animus. J’ai fouillé tous les fichiers sur l’ordinateur portable de Layla, lu tous les textes et écouté tous les fichiers audio (avec mon bien-aimé Desmond). J’ai absorbé avec gratitude chacune de ces miettes.

La grotte du Vinland, dans laquelle Eivor trouve l’un des fragments d’Eden et se tient devant le mur parsemé de symboles Isu, m’a même fait commencer une recherche d’investigation pour savoir s’il s’agit en fait du mur de la grotte en Amérique du Nord que nous recherchons. à Assassin ‘s Creed 3 connaître. Le résultat de mes recherches dit: Bon sang, oui!

Les connaisseurs de climatisation devraient être familiers avec ce mur de pierre. © Ubisoft

Donc c’est vrai que « Assassin’s Creed Valhalla » comme annoncé essaie de relier toutes les autres parties les unes aux autres ou veut au moins dessiner un lien plus évident avec les événements des ramifications passées. Ils les ont même construits pour ça Langue Isu pour que vous ayez le sentiment qu’il a toujours existé sous cette forme. Mais il existe d’autres exemples de références AC:

Il y a un parallèle confirmé par Ubisoft avec les commandes dans la toute première partie AC. Les objectifs correspondent aux versions en miroir du Valhalla. © Ubisoft / Reddit: u / R_hexagon

Cependant, l’un des meilleurs moments pour moi a été la fin du match. Peut-être était-ce parce que mes attentes après la 2000e porte verrouillée, la 5534e attaque de loups et la 342e planque de voleurs étaient généralement faibles. Mais: la finale du jeu a été une petite révélation pour moi et a en fait pu combiner ma nostalgie AC avec les innovations narratives des nouvelles ramifications. Il a semblé boucler la boucle qui avait été pensée et planifiée dès le tout premier « Assassin’s Creed ».

Cependant, j’aurais aimé que cette partie essentielle du jeu prenne plus de place et n’entre pas en jeu de manière aussi subliminale. C’est dommage de voir qu’Eivor ne peut rien faire avec les détails épars des Assassins et des Templiers et se sent finalement plus comme un service de fans pour les vieilles mains « Assassin’s Creed ». Ce qui nous amène au côté négatif de mon expérience de jeu.

Le plus gros défaut? La taille.

En regardant le nombre d’heures que je joue, vous pouvez dire assez bien que Valhalla vous donne beaucoup de chances d’y consacrer beaucoup de temps. Grâce à la pandémie corona et à un désir obsessionnel d’accomplissement, j’ai passé de nombreuses heures en Angleterre et en Norvège.

Je ne pense pas que ce soit vraiment bien, car même si cette fois était divertissante et offrait une bonne occasion de s’éteindre, tous les trésors, missions, camps de voleurs et objets de collection étaient tout simplement trop. En quelques instants, je me suis même surpris à penser que j’allais travailler sur une liste de choses à faire au lieu de sombrer joyeusement dans un monde RPG ouvert.

Mon regard quand je vois une zone inconnue, mais que je voulais en fait poursuivre l’histoire principale. © Ubisoft

Je ne peux pas nier que «Assassin’s Creed Valhalla» me sursature et en même temps m’a donné trop peu de sens, d’émotion et d’atmosphère pour pouvoir profiter de chacune de ces secondes jouées de tout mon cœur. Alors qui s’est caché des pillards The Witcher 3 était ennuyé, je ne devrais même pas essayer de faire toutes les quêtes secondaires du Valhalla à moins que vous ne vouliez prendre 150 heures de votre temps.

Mon top 5 Valhalla échoue

De plus, il y a quelques autres éléments dans le jeu qui ne constituent pas la partie principale du jeu, mais sont tellement épuisants qu’ils ont fait partie du top 5 de mes échecs Valhalla. Dégagez le terrain pour des choses qu’Ubisoft pourrait faire mieux:

Pourquoi toutes les portes doivent-elles être verrouillées? J’ai rarement vu autant de portes verrouillées dans un jeu que dans Assassin’s Creed Valhalla. Pourquoi Ubisoft perd-il autant de temps à faire cela? Un tel harcèlement ne doit pas être utilisé pour enchaîner les joueurs dans le monde du jeu. Plus de microtransactions que de correctifs: La plupart des équipements ne se trouvent pas dans le monde du jeu, mais dans la boutique en jeu d’Ubisoft, cachée derrière de l’argent réel. Je préférerais les corrections de bogues et les corrections de problèmes aux armures pour lesquelles je ne veux pas payer de toute façon. Je déteste ce trophée: Que diriez-vous d’un patch pour le trophée, par exemple Surdimensionné 2? Après 25 essais, j’ai réalisé qu’il y avait un bug ici qui m’éloignait de mon trophée de platine – et le sentiment satisfaisant de l’accomplissement. L’humour douteux: A Valhalla, vous avez parfois le sentiment d’être entouré de fous. Parfois, l’humour est si grotesque que l’on a presque honte des autres et que l’on souhaite la vie décontractée et décontractée d’Ezio à Casanova. Serait-ce un peu plus subtil, un peu plus sérieux? Se faufiler est devenu une absurdité: Le savez-vous toujours? Vous fouillez une forteresse entière sans déclencher une bataille ouverte? Non, moi non plus. Du moins pas de « Assassin’s Creed Valhalla ». Vikings ou pas: avoir le choix, mais jouer un peu moins le voyou rugueux aurait été bien, mais ne peut être implémenté que si vous prenez beaucoup de temps – beaucoup plus de temps. Combien de temps dois-je prendre à Valhalla, Ubisoft?

Mon look quand je lance la 25e tentative de trophée. © Ubisoft

L’avenir d’Assassin’s Creed

Comme je l’ai dit au début, malgré ma critique de la franchise, je pense qu’Ubisoft pourrait revenir à l’essentiel et insuffler l’âme à la série de jeux qui lui manque parfois. Aucune des erreurs commises n’est irréversible – bien au contraire.

Comme moi déjà dans un autre contribution C’est exactement le bon moment pour aller de nouvelles (ou même anciennes) façons, pour vous consacrer à un remaster, un remake, un nouveau cadre ou même déjà visité. Toutes les portes sont ouvertes. Mais s’il vous plaît: ne laissez pas la série dégénérer en appât nostalgique qui n’est qu’un compromis entre les nouveaux arrivants et les fans de longue date. Utilisez ce que vous avez créé et ravivez la magie de la série Assassin, les joueurs vous remercieront.