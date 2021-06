Assassin’s Creed Valhalla Basim Armor est maintenant disponible gratuitement

Basim, l’un des personnages principaux d’Assassin’s Creed Valhalla, possède une armure proto-Assassin sympa – et les joueurs demandent qu’elle soit ajoutée en tant que costume portable depuis le lancement du jeu. Nous voici plus de six mois plus tard, et c’est enfin là – gratuitement.

Pour obtenir le costume de Basim, il vous suffit de démarrer le jeu puis de vous rendre dans l’onglet Ubisoft Connect en bas à droite du menu principal. Cliquez sur la section « récompenses » et la tenue de Basim devrait être là. Échangez-le, et c’est tout – l’armure apparaîtra dans votre inventaire lors du prochain chargement de votre sauvegarde.

Comme les tenues gratuites précédentes, l’armure de Basim est une seule pièce de torse qui couvre visuellement tout le corps d’Eivor. Cela signifie que vous pouvez toujours porter d’autres pièces d’armure, même si vous ne pourrez pas les voir.

Avez-vous attendu que ce costume apparaisse? Donnez un coup de pouce à Basim et à son credo dans la section commentaires ci-dessous.