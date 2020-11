Assassin’s Creed Valhalla: Avez-vous déjà trouvé les œufs de Pâques pour Harry Potter?

Assassin’s Creed Valhalla parfois ne se prend pas trop au sérieux et donc l’abondance des œufs de Pâques cachés dans le jeu de rôle d’action n’est pas surprenante non plus. Même Harry Potter a secrètement trouvé sa place dans le jeu. Avez-vous déjà découvert comment?

Œufs de Pâques pour Harry Potter dans Assassin’s Creed Valhalla

En plus des anciennes pièces AC et d’autres jeux d’Ubisoft, des franchises externes peuvent également être trouvées dans les différents jeux. C’est pourquoi deux allusions à Harry Potter sont cachées dans Valhalla, que seuls les fans du magicien peuvent découvrir et comprendre.

Comme les joueurs le savent, mentez encore et encore Des documents distribué dans tout le monde du jeu avec lequel Eivor peut interagir. Sous l’un de ces documents, qui est en Lunden, qui est maintenant Londres, cache cela aussi Œuf de Pâques à Harry Potter.

Où est l’œuf de Pâques? Dans une pièce plus petite gardée par un serpent, vous trouverez une table sur laquelle non seulement le Reliques de la mort semblent tenir, mais aussi un Liste étrange qui a les mots suivants dessus:

journal intime bague pendentif Calice Bandeau Serpent ???

Si non Horcruxes de Voldemort sont? Il y a aussi quatre bannières de couleurs différentes accrochées au mur, évidemment pour les maisons individuelles de Poudlard Gryffondor, Serdaigle, Serpentard et Poufsouffle.

De plus, il y a un autre œuf de Pâques de l’univers Potter sous la forme d’un objet de collection portant le nom Créatures fantastiques de poissons et où les trouver, Partie 1 portant. Nous parions que les créatures poissons ont été envoyées par ici Bêtes remplacé, ou qu’en pensez-vous?

Quels œufs de Pâques avez-vous trouvés dans « Assassin’s Creed Valhalla » jusqu’à présent? Faites-nous part de vos découvertes avec une capture d’écran directement ci-dessous dans les commentaires!

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂