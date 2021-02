Assassin’s Creed Valhalla aura un support post-lancement «  plus fort et plus long  » qu’Odyssey

Assassin’s Creed Valhalla a été un énorme succès pour Ubisoft. L’aventure Viking en monde ouvert est sortie en novembre de l’année dernière sur PS5 et PS4. Peu de temps après, l’éditeur français a annoncé que Valhalla avait connu le « plus grand lancement » de l’histoire de la série. Et plus tôt cette semaine, Ubisoft a confirmé qu’il avait connu son meilleur trimestre en termes de finances – un chiffre d’affaires énorme qui a été mené par le succès d’Assassin’s Creed Valhalla.

Avec tout cela à l’esprit, il est logique pour Ubisoft de faire tapis sur Valhalla – et apparemment, c’est exactement ce qu’il fera. Lors de son appel de résultats le plus récent, la société a réitéré que le soutien post-lancement du jeu est une priorité, déclarant que Valhalla « bénéficiera d’un programme post-lancement plus fort et plus long » qu’Assassin’s Creed Odyssey.

Pour récapituler, le soutien post-lancement d’Odyssey était assez stellaire. Il a reçu deux extensions solides (chacune répartie sur trois épisodes) et une multitude de mises à jour de contenu gratuites qui ont ajouté les fonctionnalités demandées, de nouvelles quêtes et plus encore. En comparaison, Valhalla a commencé assez lentement – mais il est juste de supposer que la pandémie de coronavirus en cours a eu un impact sur les plans du développeur (ainsi que sur la bugginess générale du jeu).

Cela dit, février devrait être un gros mois pour Valhalla. La mise à jour du jeu « River Raid » est prévue ce mois-ci, apportant une toute nouvelle activité sur les rives brumeuses de l’Angleterre médiévale. Une longue liste de corrections de bogues est également en préparation, et à ce stade, nous nous attendons en partie à ce que tout tombe en même temps.

Au-delà de cela, la première extension du titre, ‘Wrath of the Druids’ est toujours en cours de sortie ce printemps. Nous devrions en entendre davantage à ce sujet bientôt.

Dans tous les cas, si Valhalla parvient à surpasser la feuille de route post-lancement d’Odyssey, les fans devraient se régaler. Dans l’état actuel des choses, la communauté Assassin’s Creed semble être un peu divisée sur la direction du jeu; il y a eu un peu de tollé récemment concernant le magasin de microtransaction douteux du titre. Espérons que ces mises à jour entrantes corrigent les choses.