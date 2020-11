‘Assassin’s Creed: Valhalla’, analyse: un excellent cadre Viking pour l’exploration d’un monde ouvert écrasant avec des touches de RPG

La dernière fois qu’Ubisoft a pris une année supplémentaire (sur un total de trois fois dans toute la franchise) pour insuffler un peu d’air dans sa cadence annuelle étouffante de sorties de la série principale « Assassin’s Creed », c’était avec la plus grande torsion d’approche. qui a subi la saga: en 2017, avec ‘Origins’ et son décor égyptien, après le ‘Syndicat’ de 2015 qui a clairement indiqué que la formule originale était en rupture de stock. Après l’extraordinaire (pour de nombreux joueurs, le meilleur de la série) « Odyssey » en 2018, vient maintenant un nouvel épisode plongeant dans les propositions de « Origins » et du jeu se déroulant dans la Grèce antique.

Dès le début, le jeu reprend l’approche d’un immense monde ouvert, qui peut être librement exploré pendant que nous résolvons l’intrigue principale et les petites missions secondaires. L’ambition et la taille rappellent des jeux avec une cartographie aussi étendue que ‘The Witcher 3’ (avec lequel il a également de nombreux points communs en termes de réglage) ou ‘Red Dead Redemption 2’. De «Odyssey», l’approche déjà définitivement jeu de rôle de l’action, des compétences et de l’amélioration de l’inventaire du protagoniste. Nous sommes confrontés à un RPG en monde ouvert.

Il est intéressant de noter que pour un jeu de rôle si marqué, Le grand changement de ‘Valhalla’ par rapport à ses précédents est qu’il se concentre presque exclusivement sur l’histoire principale. Bien sûr, nous aurons beaucoup de missions secondaires, mais l’aventure qui constitue l’épine dorsale de l’histoire est si riche et prend tellement de fourchettes (la principale étant la carrière d’Eivor, notre ou notre protagoniste, en tant qu’assassin furtif, dans la tradition de la franchise) que vous ne manquerez pas les missions de remplissage, parfois si libres et distrayantes.

Cela ne veut pas dire que vous n’aurez rien à faire dans le «Valhalla» autre que les fameuses invasions ou la localisation et l’anéantissement des membres des futurs Templiers. Ce qui se passe, c’est qu’ici les petites missions ressemblent plus à des mini-jeux. Littéralement: concours de beuveries – souvent contre de vénérables vieilles femmes – un jeu de dés curieux – et assez profond – appelé Orlog, ou batailles amusantes d’insultes rimées – qui, bien sûr, perdent beaucoup avec la maîtrise. Tout cela enrichit la vie dans les colonies, les noyaux de la vie viking où nos protagonistes s’installent.

Vous manquerez plus de temps que vous n’osez l’admettre avec l’Orlog.

Envahisseurs et explorateurs

Le clan Viking sur lequel le jeu se concentre vient de quitter la Norvège pour ne pas vouloir se soumettre à un nouveau dirigeant. Il arrive en Angleterre au 9ème siècle et là il va devoir s’imposer sur les royaumes de Wessex, Northumbria, East Anglia et Mercia, avec la possibilité d’explorer des villes comme Winchester, Londres et York. La voie de l’expansion est très viking: basée sur de petites incursions violentes dans des zones peuplées et la création de nouvelles colonies.

Ces invasions font partie des éléments les plus médiatisés du jeu, et ce n’est pas surprenant: en plus de s’ajuster comme un gant avec le thème du jeu, elles représentent les moments d’action les plus fous, et où le nouveau système de combat a la possibilité de se déployer, avec deux armes simultanées et un arsenal entièrement configurable. Les invasions sont un mélange équilibré de chaos et de stratégie, bien que trop souvent, L’IA généralement déchiquetée d’Assassin suit sa propre voie, ajoutant un élément de confusion supplémentaire mais pas très bienvenu.

Les invasions incluent souvent des boss finaux ou des mini-boss, et constituent un intermède rafraîchissant au milieu des missions principales, car ils sont souvent habitués à Obtenez des ressources pour construire plus de bâtiments dans les colonies ou du matériel pour améliorer les armes. C’est un « tuer tout ce qui bouge » qui fonctionne bien même si, là encore, certains problèmes avec la gestion de la caméra, la détection des collisions et l’IA ennemie nuisent un peu. Le combat reçoit des changements intéressants: les ennemis ont une barre de santé et une barre d’étourdissement, ce qui permet d’affronter le combat de manière plus agressive ou défensive.

Les invasions sont essentielles pour améliorer l’équipement et les colonies, mais pas pour suivre l’histoire. C’est ainsi que sont la plupart des propositions de missions secondaires, qui apparaissent sans que personne n’ait besoin de les commander au protagoniste, lorsque de nouvelles parties de la carte sont ouvertes. Ce sont des points jaunes, bleus et blancs qui brillent au sol et qui demandent souvent beaucoup d’efforts à surmonter. Les jaunes, par exemple, rapportent des récompenses sous forme d’or ou d’améliorations de compétences, mais certains d’entre eux se trouvent dans d’énormes forteresses fortement gardées.

Les points blancs sont des objets à rechercher, dans la plus pure tradition du remplissage bac à sable (bien qu’ils puissent souvent être échangés contre des avantages tangibles) et les bleus sont ces mini-jeux ou petites missions déjà mentionnés: ce que le jeu appelle des « événements mondiaux » et qui peuvent inclure d’un jeu de dés à la défaite d’un boss monstrueux. Ce sont souvent des missions légères, presque humoristiques, et peuvent aller de la prise d’hallucinogènes à la collecte d’objets pour un personnage de soutien souvent très excentrique.

Bien que la série ait toujours eu ses éléments humoristiques (dérivés très souvent de la connaissance du joueur des événements historiques réels et du fait que les prédictions des personnages sur ce qu’il adviendra de leur vie ne peuvent parfois être plus erronées), dans ce cas, une certaine légèreté est injectée dans des missions secondaires qui donnent de l’oxygène à l’univers généralement sérieux « Assassin’s ». Dans un jeu qui étouffe en raison de l’immensité de son terrain et des dizaines d’heures qu’il faut pour le couvrir dans son intégralité, et il faut comprendre que toutes les missions n’ont pas un ton transcendant.

Une difficulté supplémentaire doit être prise en compte pour l’exploration: notre vue à vol d’oiseau (cette fois un magnifique corbeau avec lequel scanner les zones à l’avance) n’est plus omnisciente. Pour détecter les ennemis, vous devez infiltrer les scénarios et activer ce que le jeu appelle Odin’s View, qui place les ennemis et les objets d’intérêt. Le fait qu’il soit plus agréable à explorer ne signifie pas que les incursions en territoire ennemi n’offrent pas de défis, même s’il semble qu’UbiSoft ait voulu ramener l’accent à la furtivité, avec des techniques récupérées des jeux précédents pour passer inaperçues, comme se perdre dans la foule.

« Valhalla » favorise l’exploration libre et insouciante, simplement en contemplant le paysage, pas parce que vous devez atteindre une telle mission

Parce que le fait est que le jeu favorise, intuitivement et sans qu’il soit nécessaire d’imposer des restrictions à la mécanique, le exploration libre et insouciante, par le simple fait de contempler le paysage, non pas parce qu’il faut atteindre un tel point de parler à un tel secondaire pour qu’il puisse vous confier une mission qui vous enverra à l’autre bout de la carte. Voici les missions situées sur la carte, on sait où elles se trouvent lorsqu’une zone est déverrouillée, mais leur signification spécifique est inconnue, presque que le joueur les « trouve » comme il fait ce qui est vraiment satisfaisant dans le jeu, c’est-à-dire l’explorer nouvelle terre pour les Vikings.

C’est pourquoi il est dommage que, un an de plus, ‘Assassin’s Creed’ vienne avec sa bonne part de Bugs graphiques et diverses imperfections, qui font que le scan n’est pas subtil et plein de beauté que Ubisoft veut certainement. Il suffit de comparer avec le récent ‘Ghost of Tsushima’ et sa beauté plastique impeccable et sa solidité sur scène, ou même avec ‘Red Dead Redemprtion 2’, qui a déjà quelques années mais qui a encore beaucoup à apprendre sur les jeux actuels en une question d’incitation à l’exploration au coucher du soleil.

Dans l’ensemble, c’est toujours la partie la plus intéressante du jeu: qui se transforme en jeu pur et sans objectifs suffocants, qui trouve un contraste particulier avec le remodelage en profondeur de l’arbre de compétences, configurable comme d’habitude jusqu’à l’étouffement, et cela modernise définitivement la mécanique du jeu. Deux extrêmes, l’exploration sans exigences, avancez l’histoire à votre rythme, et configurez votre personnage dans les moindres détails, ce qui donne lieu à un jeu, au final, resultón -bien que décidément inférieur, pour ne pas laisser un bac à sable très récent de Ubisoft, à «Watch Dogs: Legion».

‘Asassin’s Creed: Valhalla’: l’opinion de Xataka

Il y a beaucoup plus à démêler dans «Assassin’s Creed Valhalla», ce qui lui confère une valeur ajoutée. Par exemple, l’intrigue réserve des surprises à mesure qu’elle progresse et bien que nous ayons essentiellement l’histoire de l’invasion viking de l’Angleterre, quelques digressions sont autorisées des récits (l’un d’eux est facile à soupçonner, car nous l’avons déjà vu: les sauts vers le présent et les événements de l’Animus) qui rafraîchissent et renouvellent l’histoire. Certains d’entre eux, certainement inattendus.

‘Assassin’s Creed: Valhalla’ Cela ne signifie pas un retournement de la saga comme celui de ‘Origins’, mais cela maintient toujours le type avec la qualité redécouverte qu’il entretient depuis quelques années Les habituels trouveront des mécaniques communes et aussi une quantité suffisante d’innovations, à commencer par le changement général qui donne une présentation plus organique aux missions. Vous avez tout un pays de sales Anglais du IXe siècle à conquérir, alors vous feriez mieux de laisser quelques heures libres.