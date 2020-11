Assassin’s Creed Valhalla a une fonctionnalité populaire dès sa sortie

Seuls quelques jours nous séparent de la sortie de Assassin’s Creed Valhalla. Afin que vous puissiez documenter adéquatement votre voyage à travers l’ère viking dès le début, Ubisoft a maintenant annoncé le retour de l’une des fonctionnalités les plus populaires: le mode photo.

Le mode photo dans Assassin’s Creed Valhalla

Quel jeu en monde ouvert peut se passer d’un bon mode photo aujourd’hui? Après tout, des jeux comme « Assassin’s Creed Valhalla » offrent un régal visuel pour les yeux que nous ne sommes que trop heureux de capturer dans les captures d’écran.

Pour cette raison, le mode photo sera prêt pour le lancement et offrira de nombreuses options pour embellir vos photos. Un péché AC: Odyssée est de profondeur de champ au dessus saturation Jusqu’à Filtre tout est inclus dans les paramètres pour mettre Eivor sous un éclairage parfait.

Dans une la dernière bande-annonce nous avons été autorisés à jeter un œil aux légendes de la mythologie nordique. Le mode photo sera particulièrement intéressant ici, car nous sommes autorisés à faire un détour, entre autres Asgard et Jotunheim oser.

Un aperçu plus approfondi des autres nouvelles fonctionnalités et particularités de jeu du jeu Viking peut être trouvé ici:

Cependant, ce contenu ne sera pas le dernier à sortir après le 12 novembre pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et le Playstation 4 et PlayStation 5 apparaître. Le vaste Plan post-lancement annonce de nouveaux contenus gratuits et payants, ce qui devrait nous motiver à jouer sur le long terme.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂