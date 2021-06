Assassin’s Creed Valhalla à Muspelheim avec Odin et Loki : configuration du 3e DLC confirmée

Assassin’s Creed Valhalla recevra du contenu supplémentaire au cours de la deuxième année suivant la sortie. Cela n’inclut pas seulement le prochain DLC Le siège de Paris, mais apparemment avec une extension au troisième étage Odin et Loki, la fin du jeu dans le futur dans le flamboyant Muspelheim kidnappé. Le nouveau paramètre a même été confirmé par Ubisoft.

Dans l’AC Valhalla, Eivor se rendra bientôt à Muspelheim

Les esprits intelligents derrière Accéder à l’Animus ont maintenant déchiffré quel message secret en faisant court teaser qui a été montré lors de l’Ubisoft Forward à l’E3. Et pas seulement cela : la chaîne Twitter officielle de « Assassin’s Creed Valhalla » a maintenant approuvéque les résolveurs de casse-tête sont sur la bonne voie.

Expliquez dans la vidéo en question Accéder à l’Animus en détail ce qui se cache derrière le langage Isu craqué qui a été inclus dans la bande-annonce de la présentation de l’E3.

En un mot: Après Asgard et Jötunheim, Muspelheim s’affirme comme le nouveau décor mythique, car les rayonnants Runes de la portequi sont montrés dans le teaser ne contiennent pas qu’un seul Message de Loki et Odin. Pas ça Icône en haut de la porte en pierre signifie l’empire dans la mythologie nordique Muspelheim. Nous nous attendons donc non seulement à un retour des deux dieux concurrents, mais aussi à un autre monde de jeu.

Qu’est-ce que Muspelheim ? Muspelheim est appelé dans la mythologie nordique Lieu de feu et de chaleur décrit. Il forme le pôle opposé brillant et chaud au pôle glacé Niflheim. La représentation de ce monde comme un royaume sombre et ardent est similaire à ce que nous savons d’autres jeux et que nous avons été autorisés à voir dans les brèves perspectives de l’extension à venir.

Assassin’s Creed Valhalla fait visiblement vieillir Eivor

De plus, des œuvres d’art conceptuelles de l’artiste Daniel Atanasov errent actuellement sur le Web, montrant une version vieillie de l’œuf femelle. On ne sait pas jusqu’où AC Valhalla sautera avec le troisième DLC, mais apparemment, il est possible que cela ne prenne pas quelques mois.

Après tout, le DLC Paris, basé sur le jeu principal, se joue selon un Fuir déjà huit ans dans le futur, à savoir l’année 885 nuZ, au temps du roi Charles III., également Charlemagne appelé. On ne peut donc pas exclure qu’Eivor ait visiblement passé quelques années de plus dans l’extension potentielle de Muspelheim.

C’est ça le siège de Paris

Dans le DLC de la deuxième histoire, Eivor se rendra à Paris pour conclure de nouvelles alliances et protéger sa propre nouvelle maison des attaquants. Pour cela, il y aura de nouveaux contenus et équipements avec lesquels, entre autres, le Épée à une main entre en jeu.

De nouveaux types d’adversaires

Nouvelles compétences

De nouvelles armes

Nouveau type de mission: Infiltration en boîte noire avec laquelle vous pouvez décider vous-même comment vous y rendre.

Quand sortira le troisième DLC ? « Assassin’s Creed Valhalla: Le siège de Paris » serait dans Été 2021 apparaître.

Un peu plus tard dans le Automne cette année la libération gratuite du Circuit découverte, avec lequel le monde viking peut enfin être exploré à nouveau de manière totalement non-violente et avec une précieuse composante éducative.