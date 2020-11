"Assassin’s Creed Valhalla": 10 conseils Viking pour vous aider à démarrer

« Assassin’s Creed Valhalla » est un jeu assez complet, dans lequel même les Northmen et les femmes chevronnés peuvent perdre le fil. Ces trucs et astuces vous aideront à démarrer et à faire de vous l’horreur brandissant la hache de l’Angleterre en un rien de temps.

1. Utilisez la vision d’Odin et utilisez-la souvent

La capacité « Odin’s Sight » est l’un de vos outils les plus importants dans « Assassin’s Creed Valhalla ». Si vous l’activez, vous scannez votre environnement à la recherche d’indices, d’adversaires et de proies précieuses. Prenez l’habitude d’appuyer régulièrement sur le bouton approprié – c’est la seule façon de vous assurer de ne rien manquer. Surtout lorsque vous recherchez une clé pour un puzzle, la solution est souvent une simple pression sur un bouton. Au combat, la capacité de distinguer l’ami de l’ennemi aide.

Dans un combat, la vue d’ensemble flotte parfois. Le point de vue d’Odin aide.

2. Vendez votre encombrement

Au cours de votre aventure, vous collecterez beaucoup de déchets dans votre inventaire. Et cela ne veut pas dire des armes et des armures que vous ne portez pas! « Assassin’s Creed Valhalla » vous jette en fait sur vous avec des objets comme des bougies ou du pain mordu qui ne sont d’aucune utilité. Peut-être que vous ne le remarquez même pas, car vous pouvez en transporter une quantité infinie. Mais si vous ne le faites pas: allez chez un revendeur (par exemple celui de votre entrepôt) et vendez le matériel. Vous avez besoin d’argent plus urgemment.

3. Vous avez une torche

Parfois, vous devez incendier des maisons ou des fournitures dans Assassin’s Creed Valhalla. Vous pouvez maintenant chercher un bol à feu, retirer l’arc, allumer votre flèche et tirer sur les flammes. Ou vous pouvez ouvrir la molette de sélection rapide en appuyant sur la flèche vers le bas sur le D-Pad (ou « G » sur le clavier du PC) et sélectionnez la torche là-bas. Idéalement, il sort de votre poche déjà brûlant et vous pouvez y mettre le feu immédiatement.

4. Apprenez à votre cheval à nager

Vous pouvez construire une écurie dans votre colonie et y acheter des améliorations pour votre cheval. Il est essentiel que vous appreniez à votre monture à nager ici – vous explorerez l’Angleterre, qui est traversée par des rivières, beaucoup plus rapidement que si vous deviez démonter et gratter l’autre rive à chaque fois.

Vous pouvez apprendre aux chevaux à nager dans votre village.

5. Améliorez votre sac de nourriture

Dans l’inventaire, vous pouvez améliorer les armes, l’armure, votre carquois et votre sac de nourriture. Surtout, vous devez améliorer ce dernier dès que possible: le niveau du sac détermine à quelle fréquence vous pouvez vous soigner au combat avec de la nourriture collectée – et bien sûr, vous voulez pouvoir le faire le plus souvent possible!

6. Portez l’armure en tant qu’ensemble et choisissez les bonnes compétences

Les pièces d’armure dans « Assassin’s Creed Valhalla » donnent de puissants bonus lorsque vous les portez en ensemble. Essayez de profiter de ces bonus si possible – le nom de l’ensemble d’armure est attaché à l’équipement. Faites également attention au symbole animal qui s’affiche lorsque vous sélectionnez l’armure dans votre inventaire. Le corbeau, le loup et l’ours sont disponibles ici et vous pouvez activer des améliorations spécifiques dans l’écran des compétences. Donc, si vous portez principalement une armure de loup, répartissez vos points de compétence en conséquence afin d’obtenir également les bonus de loup.

Certaines pièces d’armure sont coordonnées les unes avec les autres. Vous devriez les porter ensemble.

7. Faites attention au niveau de la zone

Vous ne pouvez pas entrer dans toutes les régions d’Angleterre en toute sécurité dès le départ. Les sections de la carte ont des niveaux qui vous montrent si vous pouvez déjà rivaliser avec vos adversaires. Si vous ne regardez pas de près, les choses peuvent mal tourner: un monastère avec un ennemi de niveau supérieur à 150 peut être à un jet de pierre de l’autre côté de la rivière depuis une zone inoffensive de niveau 20. Avant d’aller piller, assurez-vous d’avoir une chance.

8. Expérimentez avec les compétences

L’écran « Skills » de « Assassin’s Creed Valhalla » est gigantesque et tentaculaire. Ne soyez pas intimidé et essayez différentes versions sans retenue! Vous pouvez réinitialiser et redistribuer les points utilisés à tout moment sans conséquences négatives.

On dirait un microbe au microscope, mais c’est l’arbre des compétences.

9. Les livres de connaissance sont le pouvoir!

Dans le monde du jeu, vous trouverez toujours des soi-disant livres de connaissances. Vous pouvez le reconnaître sur la boussole en haut de l’écran par le symbole du livre d’or avec la rune sur la couverture. Ils sont souvent bien cachés derrière de petites énigmes, mais la recherche en vaut la peine: les livres vous enseignent de puissantes compétences de combat que vous pouvez équiper dans l’onglet « Compétences » du menu et ensuite les utiliser pour des points d’adrénaline. Si vous trouvez le livre deux fois pour une compétence, cette compétence sera améliorée.

10. N’ignorez pas les arguments moqueurs

Les querelles dites de moquerie sont de petits duels de rimes et de discours que vous pouvez mener contre certains personnages. Ils ne sont pas obligatoires, mais il vaut toujours la peine de faire l’activité parallèle chaque fois que possible. Un duel gagné augmente la valeur de votre charisme – et un charisme élevé ouvre de nouvelles options dans certains dialogues.