Assassin’s Creed : Ubisoft travaille sur un nouveau jeu multijoueur

Le développeur de jeux vidéo Ubisoft Vient d’être annoncé »Projet Invictus », un nouveau jeu multijoueur dans la franchise »Assassin’s Creed ». Selon de nouveaux rapports, le nouvel opus n’a pas encore de titre officiel, mais un rapport de dépenses d’Ubisoft a confirmé qu’il était déjà en cours de développement.

Le nouveau jeu multijoueur » Assassin’s Creed » tentera d’étendre la franchise avec une expérience autonome via » Infinity », la nouvelle plateforme développée par Ubisoft qui servira de passerelle pour tous les jeux » Assassin’s Creed » ‘ où tous les jeux de la franchise se connecteront.

Comme décrit par Ubisoft, la nouvelle plate-forme « permettra de relier les jeux à un fil narratif commun et plus cohérent qui récompensera les joueurs pour leur participation à l’univers, en stimulant l’engagement et, en même temps, en offrant plus de visibilité au contenu que nous créer ».

» Assassin’s Creed » n’a pas eu de mode multijoueur depuis » Assassin’s Creed IV: Black Flash », où les joueurs pouvaient se connecter pour jouer des matchs où ils combattaient d’autres joueurs tout en se cachant et en se cachant. En 2014 est sorti »Assassin’s Creed Unity », un jeu qui vous permettait de jouer l’histoire principale avec un groupe de quatre amis.

Avant l’annonce de »Project Invictus », Ubisoft a confirmé qu’il développait déjà six nouveaux jeux »Assassin’s Creed », dont »Mirage », »Jade » et une nouvelle expérience de réalité virtuelle appelée » » Projet Nexus ».

Depuis la sortie de son premier opus en 2007 sur PlayStation 3 et Xbox 360, »Assassin’s Creed » est devenu l’une des franchises les plus populaires de tous les temps, avec 12 jeux principaux à ce jour. La franchise d’exploration furtive explore différentes périodes de l’histoire, y compris des personnages historiques réels comme Léonard de Vinci et Benjamin Franklin.

Pour le moment, il n’y a toujours pas de date de sortie pour »Project Invictus ».