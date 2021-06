Assassin’s Creed TV Show embauche Die Hard Writer pour passer à l’action

La série d’action en direct Assassin’s Creed de Netflix est maintenant exploitée Mourir fort l’écrivain Jeb Stuart pour écrire le projet. De plus amples détails concernant l’adaptation sont minces pour le moment, aucune nouvelle de casting ou de réalisation n’a été faite au moment de la rédaction, mais la nouvelle que le scribe derrière l’un des meilleurs films d’action jamais réalisés a été ajouté au projet est sûr d’être plus que suffisant pour exciter les fans.

Plus récemment, Jeb Stuart a mis son talent à profit pour créer Netflix Vikings : Valhalla, la suite de l’Histoire Vikings série, qui reprend 100 ans après la série originale et se concentre sur les aventures de Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant, ainsi que sur l’écriture du scénario de la série limitée Netflix Le libérateur, qui raconte l’histoire vraie de l’une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Les entreprises sur grand écran portant le nom de Stuart comprennent des superproductions à grand succès comme Mourir fort, Encore 48 heures et Le fugitif. Dans l’ensemble, ceux-ci semblent être les ingrédients parfaits pour un Assassin’s Creed séries.

Un jeu vidéo d’action-aventure furtif publié par Ubisoft, le premier jeu vidéo Assassin’s Creed est sorti en 2007 sur PlayStation 3 et Xbox. L’histoire tourne autour de la lutte séculaire entre les Assassins, qui se battent pour la paix avec le libre arbitre, et les Templiers, qui désirent la paix par le contrôle. Le joueur prend le contrôle de Desmond Miles, un homme vivant un temps moderne alternatif, qui, à l’aide d’une machine nommée « Animus », est capable de visualiser et même de contrôler les mémoires génétiques de son ancêtre, Altaïr, membre des Assassins.

Depuis son lancement, le Assassin’s Creed La franchise a vendu plus de 155 millions de jeux dans le monde et est devenue l’une des séries les plus vendues de l’histoire du jeu vidéo. La franchise action/fantasy a depuis engendré diverses suites se déroulant à différentes périodes de l’histoire, avec le dernier opus, Assassin’s Creed Valhalla, qui doit avoir lieu en 873 après JC, et raconte une histoire fictive de l’invasion viking de la Grande-Bretagne. Le jeu devrait sortir le 10 novembre sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia et PC. Il sortira également pour la PlayStation 5 lors de la sortie de la console le 12 novembre.

L’adaptation de Netflix inclura Jason Altman et Danielle Kreinik d’Ubisoft en tant que producteurs exécutifs de la série. « Depuis plus de 10 ans, des millions de fans à travers le monde ont contribué à façonner le Assassin’s Creed en une franchise emblématique », a déclaré Jason Altman, directeur d’Ubisoft Film & Television – Los Angeles. « Nous sommes ravis de créer une Assassin’s Creed avec Netflix, et nous sommes impatients de développer la prochaine saga dans le Assassin’s Creed univers. »

L’entreprise de Netflix ne sera pas la première fois qu’un studio amène le monde de Assassin’s Creed vivre l’action. Sorti en 2016 avec l’aimable autorisation de 20th Century Fox, le grand écran Assassin’s Creed avec Michael Fassbender, Marion Cotillard. Jeremy Irons et Brendan Gleeson, et a reçu des critiques négatives de la part des critiques qui ont trouvé beaucoup de défauts dans l’intrigue et l’écriture. En espérant que les choses s’améliorent pour Netflix Assassin’s Creed séries. Embaucher Jeb Stuart est un bon début… Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

Sujets : Assassins Creed