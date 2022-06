Assassin’s Creed : Qui est l’assassin titulaire le plus puissant ?

Tout au long de la saga du jeu vidéo »Assassin’s Creed » Nous avons rencontré un grand nombre de personnages qui ont été les assassins titulaires de chaque épisode, ayant des contextes différents au fil du temps et des personnalités différentes, ainsi que différents artefacts qui les ont placés comme de grands membres de l’Ordre des Assassins. Pour comprendre lequel de tous les assassins titulaires est le plus puissant, il faudrait prendre en compte chacune de ses facettes.

»Assassin’s Creed » a pris la décision de faire le saut vers une expérience RPG dans ses derniers opus, donnant une série de capacités variées à chacun de ses protagonistes, les faisant partie de leur histoire et de leur pouvoir en tant qu’assassin.

Quel est le personnage principal d' »Assassin’s Creed » le plus fort ?

Ezio Auditore : le meilleur protagoniste, mais pas le plus puissant

Lorsque »Assassin’s Creed 2 » est sorti en 2009, les joueurs ont été surpris par les grandes avancées de la formule du jeu introduite dans son premier opus. Ici, nous avons pu rencontrer Ezio, un assassin qui se lance sur la voie des assassins avec l’aide du génie Leonardo Da Vinci. Le personnage a charmé des millions de joueurs qui ont été charmés par sa convivialité et son esprit, développant des tactiques et des compétences qui resteront l’histoire de l’Ordre.

Dans la saga, il est connu comme le meilleur Maître Assassin, étant le seul personnage appartenant à l’Ordre qui est mort de causes naturelles. Son influence sur l’histoire de l’intrigue peut être vue même après le temps, étant responsable de la formation de la version de l’ordre que nous connaissons aujourd’hui.

Eivor d’Assassin’s Creed Valhalla est l’un des personnages les plus redoutables

Le protagoniste de « Valhalla » est l’un des personnages les plus intimidants jamais créés par Ubisoft. Bien que vous puissiez choisir entre une version masculine ou féminine dans le jeu, dans l’histoire principale, Eivor est connue comme une femme, étant une grande experte en combat en tête-à-tête.

Selon la tradition, Eivor est la réincarnation majoritairement humaine de l’Isu Odin, chef des Ases. Bien que l’histoire de la connexion Isu soit compliquée, cela garantit que divers pouvoirs et capacités sont partagés entre les deux, être capable de contrôler des flèches dans les airs, être capable de manœuvrer des armes massives et lourdes, et des améliorations ingénieuses sur le champ de bataille qui font d’Eivor un des assassins les plus redoutables de tous les temps.

Kassandra est l’assassin le plus puissant à ce jour

Puisqu’il a été annoncé que « Assassin’s Creed Odyssey » serait entièrement basé sur la Grèce antique, il était clair que des éléments des dieux grecs et leurs pouvoirs respectifs seraient incorporés. Kassandra étant le personnage que nous contrôlons dans ce titre, elle possède une multitude de capacités et d’artefacts puissants qui font d’elle l’assassin le plus puissant de tous les temps.

Maniant la Lance de Léonidas, Kassandra possède un large éventail de capacités, son efficacité au combat étant totalement inégalée. Capable de diviser un grand nombre d’ennemis sur le champ de bataille d’un seul coup et de vaincre à lui seul des créatures mythiques, personne ne peut égaler Kassandra en puissance.