Assassin’s Creed Mirage officiellement annoncé par Ubisoft, de nouvelles infos en septembre

Au cours des dernières semaines, il y a déjà eu nombreuses fuites tout sur le dernier rejeton de la série Assassin’s Creed du développeur et éditeur français Ubisoft. Par exemple, le YouTuber français j0nathan a affirmé que la nouvelle partie d’Assassin’s Creed n’était pas surnommée « Rift », mais miracle portera.

Et apparemment, une grande partie des informations qui ont déjà été rendues publiques sur le successeur sont exactes. Enfin, ce soir, Ubisoft a officiellement annoncé la prochaine entrée de la série via son propre compte Twitter.

Assassin’s Creed Mirage se déroule à Bagdad

Celui-ci s’appellera en réalité « Assassin’s Creed Mirage » et sera officiellement dévoilé dans quelques jours. Plus précisément, les joueurs recevront dans le cadre du prochain Ubisoft avant au 10 septembre 2022 à 21 heures, heure allemande, les premières informations sur le titre seront présentées.

De quoi parle Assassin’s Creed Mirage ?

Mirage devrait retour aux sources de la série Assassin conduire et dans le Métropole Bagdad être compris entre 860 et 870. Le garçon sera probablement joué Basim, qui parvient initialement à survivre en tant que voleur. Plus tard, le protagoniste rejoindra les cachés.

Il n’y a pas encore d’informations officielles sur la date de sortie, mais des fuites en parlent début 2023. Nous avons plus de détails sur les fuites pour vous résumé dans ce post.