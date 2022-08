Assassin’s Creed : le prochain épisode sera-t-il consacré à l’empire aztèque ?

Des rumeurs ont récemment fait surface selon lesquelles le prochain titre de la franchise »Assassin’s Creed » sera basé sur la culture aztèque. La saga de la furtivité et du monde ouvert a eu son dernier titre il y a deux ans, intitulé » Assassin’s Creed Valhalla », étant un succès commercial qui a plu aux joueurs et aux critiques. Maintenant, les spéculations concernant un éventuel suivi ne font que croître alors que les fans s’impatientent pour un nouveau jeu.

Pour le moment, on ne sait pas quelle intrigue ou quel contexte aura le prochain « Assassin’s Creed », mais selon diverses fuites, le titre sera situé à Bagdad dans les années précédant le premier opus de « Assassin’s Creed ». Ce retour aux sources de la série a eu des réactions largement positives, mais d’autres fans espèrent que le prochain titre aura son contexte dans l’empire aztèque.

Vous pourriez également être intéressé par : Assassin’s Creed : savoir quelle est la chronologie et l’histoire du jeu

Des informations soi-disant confirmées selon lesquelles « Assassin’s Creed » emmènerait les fans dans un lieu jusqu’alors inexploré de l’empire aztèque, probablement aux XVe et XVIe siècles, se sont apparemment avérées fausses. Ainsi, les revendications d’une aventure aztèque ont été pratiquement annulées. Cependant, ils ne peuvent s’empêcher de spéculer sur ce à quoi le jeu aurait ressemblé si Ubisoft aurait poursuivi un voyage en Mésoamérique.

La série » Assassin’s Creed » s’est toujours délectée de prendre des idées préconçues historiques et sociales, comme les croisades ou la révolution industrielle, en leur donnant une torsion pour adapter les choses enseignées à l’école pour s’adapter au jeu.

De nombreux fans ont eu envie de voir les façades multicolores de Tenochtitlan, les incroyables canaux d’eau artificiels du système agricole Chinampas et, bien sûr, les grandes pyramides attendant d’être escaladées et synchronisées, il va donc sans dire que la culture Azteca pourrait créer un toute la recette de l’exploration et de l’investigation dans un nouveau titre « Assassin’s Creed ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Comment le jeu vidéo « Celeste » aborde la question de la santé mentale







La société de production Ubisoft a emmené les joueurs à travers le monde, avec des titres répétant rarement le même type de culture ou de civilisation encore et encore. Tenochtitlán et ses colonies seraient un tout nouveau défi pour l’étude du français, étant l’occasion d’explorer une civilisation mésoaméricaine absolument extraordinaire ainsi que la nature sauvage unique et sauvage de la jungle mexicaine.

Cependant, même si c’est une excellente idée pour un jeu »Assassin’s Creed », il faudra attendre si à l’avenir le studio décide d’explorer cette culture, puisqu’il a déjà été confirmé que le prochain opus ne sera pas basé sur la culture du Mexique. Pour le moment il n’y a pas de date de sortie pour le nouveau titre de »Assassin’s Creed ».