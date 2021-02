Assassin’s Creed: La mise à jour de Valhalla présente les raids fluviaux

Ubisoft ajoute une mise à jour à Assassin’s Creed: Valhalla avec des compétences, des capacités et un nouveau mode de jeu.

Profiter de nos jeux préférés chaque année est un luxe, même si nous les critiquons. Être capable de le faire gratuitement avec encore plus de contenu. C’est ce que nous propose Ubisoft avec sa nouvelle Mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla. Le travail est passé à la version 1.1.2 et ajoute plus d’options de jeu pour tous ses utilisateurs avec des compétences et le Mode pillage de rivière.

Ce mode de jeu est entièrement gratuit et fait partie de la saison de Yule. Il nous propose de prendre un équipage pour piller et conquérir des territoires inexplorés d’Angleterre. Nous pouvons le rejouer autant de fois que nous le souhaitons pour affronter de nouveaux ennemis et obtenir plus de trésors. En plus de cela, trois aptitudes et six capacités sont également ajoutées pour mieux fonctionner au combat. Les détails spécifiques du patch peuvent être consultés sur la page officielle d’Ubisoft.

Ceci est juste une mise à jour pour Assassin’s Creed: Valhalla de nombreuses prévues. En plus d’autres contenus gratuits à venir, le titre attend deux extensions majeures incluses dans le pass saisonnier. Ceux-ci élargiront l’expérience de jeu à de nouveaux niveaux et suivront l’histoire du credo des Assassins parmi les rangs vikings.

Ce n’est pas le seul jeu Ubisoft qui a reçu l’amour de la société au cours de ces mois. Nous avons aussi des titres comme Immortals: Fenyx Rising, le titre d’aventure qui nous raconte les batailles d’une jeune femme qui se bat pour le bien des dieux grecs. Le développeur s’attend à de grosses mises à jour pour ses jeux les plus importants et continue ainsi à fournir au moins un an de contenu à ses fans.

C’est un excellent moyen de garder le contrôleur entre nos mains tout ce temps.