Assassin’s Creed: Infinity On Unreal Engine 5 est présenté dans un nouveau fan teaser

Un teaser de fan mis à jour par TeaserPlay avec Assassin’s Creed L’Unreal Engine 5 d’Infinity présente les régions de l’Iran. Plusieurs structures historiques, dont Persépolis, le mausolée de Cyrus le Grand, Pasargad et Biston, ont été reconstruites par TeaserPlay.

Le titre ou le nom de code du prochain jeu Assassin’s Creed est Assassin’s Creed: Infinity, comme on le disait précédemment. Selon ce que nous avons entendu, ce sera un jeu de service multijoueur et une gamme de contextes historiques.

TeaserPlay a utilisé Nanite et Lumen d'Unreal Engine 5 pour réaliser ce clip. De plus, ils ont basé le protagoniste sur le modèle Aguilar.

Enfin, vous pouvez voir les premières recréations et remakes de fans de TeaserPlay dans Unreal Engine 5. Vous pouvez trouver des remakes et des bandes-annonces conceptuelles pour des jeux comme Dark Souls 4, Far Cry 7, Red Dead Revolver et Resident Evil 4.

Des remakes de Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto San Andreas, Grand Theft Auto III, Bully, Dino Crisis, Silent Hill, Fallout New Vegas et God of War sont également disponibles.

La franchise d’Ubisoft franchit une étape importante avec Assassin’s Creed Infinity. Il n’a jamais hésité à évoluer dans le passé, qu’il s’agisse de passer d’une époque historique à l’autre ou de passer d’un jeu d’action furtif à un RPG.

Assassin’s Creed Infinity, UbisoftLa prochaine grande entreprise après Assassin’s Creed Valhalla pourrait annoncer un changement de paradigme pour la franchise dans son ensemble. L’utilisation d’un modèle de service en direct peut modifier considérablement le fonctionnement de la série.

Assassin’s Creed Infinity a été mentionné pour la première fois dans une histoire de Bloomberg qu’Ubisoft a confirmée plus tard, et il semble qu’il reliera les prochains versements de la franchise. On ne connaît pas encore la forme exacte, mais est-ce une raison pour que les supporters d’AC soient contents ou inquiets ? Voici ce que nous savons actuellement.