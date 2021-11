Assassin’s Creed Infinity ne sera pas un jeu gratuit, malgré l’accent mis sur le service !

Cette Assassin’s Creed Nous ne devrions pas être surpris si nous avons un avenir radieux avec de nouveaux jeux encore et encore. Mais Ubisoft aimerait aller sur une nouvelle voie et immédiatement après les premières fuites Assassin’s Creed Infinity annoncé. Le jeu est censé être un excellent titre de service qui doit se poursuivre au fil des années.

Assassin’s Creed Infinity n’est pas gratuit mais toujours nouveau

Dans le cadre d’un rapport financier, le PDG de la société Yves Guillemot a brièvement commenté « Assassin’s Creed Infinity ». En conséquence, le jeu doit ne pas devenir Free-2-Play, même s’il s’agit d’un jeu de service. (via VGC)

« Assassin’s Creed Infinity » sera Guillemot après donc pas libre être. Ils veulent quand même beaucoup d’éléments narratifs intégrer. Ce que cela signifie exactement n’est pas connu, mais quelques détails sont devenus connus de toute façon.

« Ce sera un jeu très innovant, mais il prendra des éléments d’autres jeux Assassin’s Creed que les joueurs adoreront et sera disponible dès le début. Ce sera un jeu énorme qui combine tout ce que nous avons utilisé dans les jeux précédents.«

Selon cela, « Infinity » est un jeu qui devrait toujours évoluer, mais pas de substitut aux ramifications classiques devrait être à son tour. Jusqu’à présent, cela ressemble au titre du service une sorte de best of est-ce que ça va Prend en charge les histoires et le gameplay d’autres parties et faites-en le vôtre. Côté contenu, Ubisoft n’a pas encore commenté « Assassin’s Creed Infinity ».

Vous pouvez en savoir plus sur la prochaine ramification ici:

On ignore actuellement quand « Assassin’s Creed Infinity » pourrait sortir. Avant fin 2022 mais il ne faut pas s’attendre au jeu. Ce ne sera probablement que pour PlayStation 5, Xbox Series X/S et ordinateur publié – mais jusqu’à présent, ce n’est qu’une supposition.

Avant l’arrivée de la nouvelle ramification, vous serez encore l’année prochaine Assassin’s Creed Valhalla continuer à être un compagnon. L’aventure viking obtient notamment pour la première fois une deuxième année d’expansion. Pour le premier contenu il devrait être beaucoup plus mystique car il à Muspelheim se rend.