Assassin’s Creed Infinity : c’est quoi le nouveau service Ubisoft

Depuis le premier titre de »Assassin’s Creed » a été lancée en 2007, la franchise a retenu l’attention des joueurs qui à chaque nouvel opus ont suivi le conflit entre les Assassins et les Templiers, y compris divers scénarios et événements historiques couvrant diverses époques de l’Égypte ancienne comme dans » Assassin’s Creed Origins » à la révolution industrielle comme dans »Assassin’s Creed Syndicate ».

Alors que les épisodes récents comme » Valhalla » et » Odyssey » se sont davantage concentrés sur la mécanique du monde ouvert avec des éléments RPG, le cœur de » Assassin’s Creed » a toujours été d’explorer l’environnement à travers le parkour, tout en résolvant différents mystères logé dans chacune des différentes périodes de temps.

Avec une large base de fans, ce 2022 a annoncé ce que le développeur Ubisoft a prévu pour la franchise : une nouvelle plateforme intitulée : »Assassin’s Creed Infinity ». Bien qu’il puisse initialement être considéré comme un nouvel opus, la société a récemment précisé dans une interview que ce nouveau projet traitera.

Qu’est-ce qu’Assassin’s Creed Infinity ?

producteur exécutif Marc-Alexis Côté a expliqué que »Assassin’s Creed Infinity » est un « hub » conçu pour agir comme l’Animus du jeu, la technologie de réalité virtuelle qui permet à l’utilisateur d’explorer différentes chronologies. Avec »Infinity », les nouveaux épisodes de la saga »se dérouleront comme des souvenirs ADN plutôt que comme des jeux ».

En d’autres termes, « Infinity » se chargera de fédérer chacun des jeux « Assassin’s Creed », de fédérer les différentes branches d’Ubisoft ayant participé à la création des jeux de la franchise, et de rassembler tout le contenu des jeux sous la bannière même produit. Côté a également précisé qu’avec cette nouvelle approche, les cycles de développement deviendront beaucoup plus longs, bien qu’ils rendront les prochains titres de meilleure qualité.

Assassin’s Creed Infinity ne sera pas seulement un moyen de charger et de jouer aux nouveaux jeux « Assassin’s Creed », il proposera également un mode multijoueur pour les joueurs via un projet appelé Invictus. Peu de choses ont encore été dites sur la façon dont cela fonctionnera, mais le concept de jeux multijoueurs est quelque chose qui n’a guère été expérimenté dans »Assassin’s Creed ».

Bien que »Infinity » n’ait toujours pas de date de sortie, un jeu sortira avant de voir fonctionner cette nouvelle interface, avec »Assassin’s Creed Mirage » sortie prévue en 2023. Situé dans la ville de Bagdad, le jeu suivra un voleur de rue qui finit par faire partie de la Confrérie.

Le jeu, selon Ubisoft, agira comme un juste milieu entre les styles de jeu plus anciens et plus récents, ce qui en fait le parfait précurseur de « Assassin’s Creed Infinity ».