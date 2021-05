Assassin’s Creed: 2020 l’année de vente la plus réussie de la série

Comme Ubisoft en 2007 a appelé un petit jeu Assassin’s Creed publié, probablement personne ne soupçonnait de quoi il s’agissait formidable histoire de réussite devrait être justifiée avec elle. Pendant ce temps, la série Open World est la marque la plus importante économiquement de l’entreprise et écrit toujours de nouvelles histoires de réussite. 2020 a été l’année la plus forte commercialement de la série en termes de ventes à ce jour.

Assassin’s Creed: Valhalla et Odyssey responsables du succès

Tel que rapporté par GamingBolt entre autres, ceci est basé sur un événement récent Entretien avec les investisseurs émerger. Dans ce document, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, faisait principalement référence au catalogue arrière de la franchise, comme le Contenu supplémentaire pour « Assassin’s Creed Odyssey »cela aurait généré une grande partie des bénéfices au cours du dernier exercice. De plus, « Assassin’s Creed Valhalla » en a un « Bon travail » fait. Par rapport à l’année record précédente de la série, 2012/2013, le total des ventes de la série augmenté de 50%.

Encouragé par le Succès des extensions DLC, qui sera publié après le lancement, Ubisoft souhaite continuer à s’appuyer sur eux à l’avenir. Comme l’a ensuite ajouté le directeur financier d’Ubisoft, Frederick Duguet, la société a entre-temps travaillé sur « Assassin’s Creed » une « Recette fantastique » développé, c’est pourquoi le « Concept RPG et temps de jeu fort » devrait être construit.

Eivor de « Assassin’s Creed Valhalla » / © Ubisoft

Ce seraient ceux qui en seraient responsables avenir immédiat de la série, c’est-à-dire l’année fiscale en cours se terminant le 31 mars 2022, en bref. De plus, Ubisoft planifie déjà une autre augmentation « Pour les cinq prochaines années »comme conclut Duguet.

Avant qu’une nouvelle partie de la série n’apparaisse, les fans d’Assassin’s Creed Valhalla peuvent d’abord attendre avec impatience la sortie du premier grand Extension du DLC Wrath of the Druids heureux que déjà 13 mai 2021 pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S et le PC apparaît.