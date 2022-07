Aspirateurs traîneaux sans fil de Rowenta : une technologie qui inspire

Les aspirateurs filaires et les aspirateurs sans fil ont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Rowenta veut combiner le meilleur des deux mondes. Le résultat est les nouveaux modèles X-Ô 90 IX7767 et X-Ô 160 IX7777, qui impressionnent par leur puissance et leur maniabilité à parts égales.

Cet article a été créé en collaboration avec Rowenta.



Aspirez confortablement sous le canapé : grâce au joint flexible, cela fonctionne avec les nouveaux modèles X-Ô de Rowenta.



Image : © ROWENTA 2022



Les deux modèles X-Ô 90 IX7767 et X-Ô 160 IX7777 de Rowenta apportent une bouffée d’air frais sur le marché des aspirateurs. D’une part, ils marquent des points avec des performances similaires à celles d’un aspirateur filaire, d’autre part, ils convainquent par la mobilité et la maniabilité d’un aspirateur sans fil.

Grâce à leurs batteries rechargeables intégrées, ils ne nécessitent pas de connexion permanente à la prise et ne provoquent donc pas de câbles enchevêtrés gênants. Nous vous présentons les deux appareils plus en détail.

Performances et durée de fonctionnement avec effet wow

Les aspirateurs sans fil sont beaucoup plus flexibles et pratiques que les aspirateurs filaires. Ce n’est qu’en matière de performances qu’ils sont souvent à la traîne. Pas avec Rowenta : Selon le fabricant, les deux modèles X-Ô 90 IX7767 et X-Ô 160 IX7777 embarquent le moteur DigitalForce le plus puissant que Rowenta puisse offrir. Ils ont une puissance d’aspiration allant jusqu’à 230 air watts et peuvent facilement suivre le rythme des aspirateurs à câble modernes. Signifie pour vous : aucun compromis sur les performances.

Les aspirateurs conviennent aussi bien aux sols durs (parquet ou carrelage) qu’aux moquettes classiques. Vous pouvez basculer entre les deux options avec l’interrupteur à pédale sur la buse de sol. Les poils d’animaux sont aussi un jeu d’enfant pour l’aspirateur.



Les sols en moquette ne posent aucun problème à l’aspirateur Rowenta.



Image : © ROWENTA 2022



Avec les nouveaux modèles X-Ô, vous pouvez également rayer les sacs d’aspirateur de votre liste de courses. Parce que les deux modèles sont sans sac. Leurs bacs à poussière ont une capacité d’un litre chacun. Le bidon est plein ? Ensuite, vous pouvez le sortir par la poignée et le vider. Vous pouvez savoir quand le conteneur est plein en regardant l’affichage « Max » sur le conteneur.

Selon le constructeur, le modèle premium X-Ô 160 IX7777 tient jusqu’à 2 heures et 40 minutes (en mode Eco) grâce à deux batteries lithium amovibles. Le modèle sœur plus petit a une seule batterie et, selon Rowenta, aspire jusqu’à 90 minutes sans interruption en mode éco.

Expérience d’aspiration flexible grâce au joint flexible et aux 58 roues



Comme c’est pratique : L’articulation flexible peut être pliée – jusqu’à 180 degrés.



Image : © ROWENTA 2022



Le point fort des modèles X-Ô de Rowenta est le joint flexible pliable. Il est relié à la buse de sol et peut être replié à 180 degrés. Vous activez la fonction en appuyant sur le bouton flexible au milieu du collecteur d’admission. Grâce au joint flexible, vous pouvez facilement passer l’aspirateur sous les placards, canapés et autres meubles – sans aucune flexion inconfortable. Les maux de dos après avoir passé l’aspirateur appartiennent au passé avec les modèles X-Ô.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles les aspirateurs X-Ô de Rowenta sont si maniables et flexibles : il n’y a pas de câble gênant et le joint flexible pliable vous permet d’accéder aux endroits difficiles d’accès. Les aspirateurs ont également 58 roues sur le corps (quatre grandes roues et 54 petites roues latérales). Cela permet à l’appareil de glisser parfaitement sur une grande variété de revêtements de sol. Rowenta appelle cela « la liberté de mouvement à 360 degrés ».

Aspiration efficace à un volume confortable



Avec les tétines Rowenta, vous ne dérangerez même pas les animaux endormis.



Image : © ROWENTA 2022



Parfois, vous devez vous attaquer à la poussière et à la saleté même le soir. Avec le X-Ô 90 IX7767 et le X-Ô 160 IX7777, vous pouvez également passer l’aspirateur tard le soir sans déranger vos colocataires ou vos voisins. Car les modèles X-Ô sont particulièrement silencieux. Selon Rowenta, les aspirateurs n’atteignent que 61 décibels en mode éco. C’est plus calme qu’une conversation de tous les jours.

Quatre modes de fonctionnement pour chaque exigence



Avec la télécommande, vous pouvez sélectionner différents modes de fonctionnement.



Image : © ROWENTA 2022



Les deux modèles Rowenta X-Ô disposent de quatre modes de fonctionnement différents et d’une option de pause. Vous pouvez utiliser la télécommande fournie pour sélectionner les différents modes et mettre l’aspirateur en pause si nécessaire.

En règle générale, la télécommande se trouve dans un support sur la poignée de l’aspirateur, où vous pouvez facilement l’utiliser. Si nécessaire, vous pouvez retirer la télécommande et la ranger dans votre poche. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez retirer le tube d’aspiration et la buse de sol – par exemple pour nettoyer la voiture à l’extérieur.

Les modes de fonctionnement en détail :

augmenter : pour les saletés tenaces. Vous devez maintenir le bouton Boost enfoncé.

: pour les saletés tenaces. Vous devez maintenir le bouton Boost enfoncé. Max : pour un nettoyage intensif. Particulièrement adapté aux tapis.

: pour un nettoyage intensif. Particulièrement adapté aux tapis. Haute : pour le nettoyage de base. Recommandé pour les sols durs.

: pour le nettoyage de base. Recommandé pour les sols durs. Éco: pour sols et surfaces peu sales.

Une fois que vous avez choisi un mode de fonctionnement, la LED correspondante sur le corps de l’aspirateur s’allume en vert. Si vous passez l’aspirateur en mode Boost, les LED Max, High et Eco s’allument en vert en même temps.

Les LED aident à la vue d’ensemble

Sur le corps de la tétine sphérique, vous trouverez non seulement le bouton marche/arrêt mais aussi quelques LED. Ils vous indiquent quel mode de fonctionnement (voir ci-dessus) est activé. Juste en dessous, vous verrez trois autres LED qui indiquent le niveau de la batterie.

Trois LED bleues s’allument : La batterie est chargée à 100 %

: La batterie est chargée à 100 % Deux LED bleues s’allument : La batterie est chargée à 60 %

: La batterie est chargée à 60 % Une LED bleue clignote : L’appareil doit être chargé

: L’appareil doit être chargé Une LED bleue clignote plusieurs fois de suite: La batterie est complètement vide

Acheter des modèles Rowenta X-Ô : Contenu de la livraison et accessoires

Ceci est inclus avec le X-Ô 90 IX7767 :

Aspirateur sans fil Rowenta X-Ô

buse de rembourrage

outil de crevasse

2 brosses faciles intégrées

1 batterie amovible

chargeur

télécommande

mode d’emploi

Ceci est inclus avec le X-Ô 160 IX7777 :