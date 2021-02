Asmodee Digital présente la bande-annonce d’Arkham Horror: Mother’s Embrace

Les horreurs lovecraftiennes et le rôle tactique vont de pair dans la nouvelle bande-annonce d’Arkham Horror: Mother’s Embrace.

Ce n’est pas la première fois que l’univers Lovecraft visite le monde du jeu vidéo. Là, nous avons Call of Cthulhu ou The Sinking City comme derniers exemples. Aujourd’hui avec le premier Arkham Horror: Bande-annonce Mother’s Embrace, nous allons avoir un nouvel exposant rempli de recherche et de combat tactique au tour par tour.

Au départ, lorsque ce projet Asmodee Digital a été annoncé, il était basé sur le jeu de société Mansions of Madness. Au final, il semble qu’ils se soient inspirés d’Arkham Horror, un autre produit également créé par Fantasy Flight Games. Dans tous les cas, les deux sont basés sur l’univers Lovecraft.

Dans le titre, nous devrons visiter un manoir mystérieux en 1926. Là, le meurtre d’un professeur d’astronomie a eu lieu, et bien sûr, ce sera à nous de le résoudre.

Pour déchiffrer le mystère de cette mort, nous pouvons créer une équipe de trois enquêteurs au choix parmi 12 personnages disponibles. Avec eux, nous alternerons des moments d’enquête avec des combats tactiques à la Xcom.

En cours de route, nos protagonistes seront témoins de multiples horreurs qui vont nuire à leur santé mentale. Cela se traduit en pratique par une possible descente dans la folie, ce qui affectera leur niveau de santé mentale et provoquera des traumatismes qui impacteront le cours de l’aventure.

Arkham Horror: Mother’s Embrace n’a pas de date de sortie, mais elle est attendue au premier trimestre de cette année pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam. Vraisemblablement, il viendra avec une compatibilité descendante pour les consoles de nouvelle génération.

Allons-y!