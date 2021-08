Asking Alexandria annonce un nouvel album « Alone Again »

Le groupe de metalcore Asking Alexandria a préparé le 1er octobre prochain comme date à laquelle ils sortiront « See What’s On The Inside », leur septième album qui débutera leur nouveau contrat avec le label Better Noise Music, étant du matériel plus récent après le lancement de « Like A House on Fire » en 2020.

En commençant par la promotion de leur nouvel album, Asking Alexandria a présenté son premier single promotionnel, un hymne puissant chargé d’émotion et de riffs de guitare stridents qui fera sûrement le bonheur des fans vétérans du groupe, qui s’intitule « Alone Again ».

« ‘Alone Again’ et le reste de l’album sont le résultat d’une reconnexion et d’une nouvelle relation amoureuse avec la raison pour laquelle nous avons créé ce groupe en premier lieu », a déclaré Ben Bruce, le guitariste du groupe, dans un communiqué. « Pas de trucs ou de trucs bon marché, juste nous cinq jouant de nos instruments aussi fort et fort que nous le pouvons. »

Bruce note qu’il fut un temps où les membres de Asking Alexandria se sentaient perdus et confus avec qui ils étaient et ce qu’ils espéraient être, « et je pense que cette chanson ne s’est pas vraiment réunie dans ce sens. Nous sommes ravis de partager, non seulement cette nouvelle chanson avec vous tous, mais aussi notre nouvel album. »

Bruce pense qu’avec ce nouveau matériel, le groupe est revenu à ses racines de musicien et a ravivé sa passion et son amour pour le rock, en nommant Metallica, Led Zeppelin, Queen. Nirvana ou Soundgarden comme « tous les grands dont nous sommes tombés amoureux étant enfants ont influencé ce nouvel album et nous ne pourrions être plus excités ».

Plus tôt cette année, Danny Worsnop, chanteur de Asking Alexandria, était l’invité spécial dans la vidéo du nouveau remastering de « Broken As Me », une chanson du groupe de hard rock Papa Roach, sortie en 2015. .