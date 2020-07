Asimov et l’invention de la psychohistoire

“Lewis Pirenne était très occupé devant sa table de bureau dans le seul coin bien éclairé de la pièce. Il devait coordonner le travail. Il devait organiser l’effort. Il devait lier toutes les extrémités.”

C’est le premier paragraphe qui pourrait être lu à partir de l’une des œuvres de science-fiction qui a le plus impacté dans les sciences sociales, politiques et économiques de la seconde moitié du XXe siècle et qui continuent à avoir un impact sur la culture contemporaine: la Fondation. Parce que l’histoire du développement réel de la “ psychohistoire ” est bien plus qu’un épisode de l’histoire de la littérature, c’est l’histoire d’un voyage scientifique, d’une défaite intellectuelle et d’un projet social qui a contribué son grain de sable pour construire le monde dans lequel nous sommes aujourd’hui.

L’origine

Si nous devons prêter attention aux bribes d’histoire qui nous sont parvenues, Isaac a fermé son exemplaire de «L’histoire du déclin et de la chute de l’empire romain» et est allé prendre la voiture pour assister à une réunion avec son éditeur.

Il venait de terminer son diplôme d’études supérieures en chimie et, peut-être pour cette raison même, il travaillait à la station météorologique de Philadelphia Navy Yard. Il avait eu de la chance, au cours de cette Seconde Guerre mondiale, beaucoup finiraient par être perdus en territoire ennemi ou enterrés dans un cimetière normand. En effet, quelques années plus tard (et à la suite d’un échec administratif à la date de son anniversaire), il a été appelé et a passé neuf mois de service.

Dans la voiture, il avait une idée. L’idée. Pourquoi ne pas raconter l’histoire de la chute d’un empire galactique? Quand il a dit à John Campbell, son éditeur, il a adoré l’idée. Tellement que je ne voulais pas le gaspiller en une seule histoire. Campbell voulait une série d’histoires, si possible: une série qui ne se terminerait pas. Isaac a commencé à raconter que cette chute n’était qu’une façon de raconter l’histoire de l’humanité. C’est alors que l’idée de une science qui pourrait prédire l’avenir sur une base statistique qui a servi à unifier toutes les tranches de la série.

C’est ainsi qu’un très jeune Asimov au début de la vingtaine a écrit les premières histoires de la Fondation et, accessoirement, a créé la psychohistoire, la science qui parle de l’avenir a parlé de nous.

Qu’est-ce que la psychohistoire?

Hari Seldon n’apparaît, en personne, que dans le premier chapitre du premier livre de La Fondation. Il était né sur Helicon, une planète secondaire de l’Empire Galactique, et dès son plus jeune âge, il avait un énorme talent pour les mathématiques. Mais si on se souvient de quelque chose, d’être le créateur de la science psychohistorique, un cadre qui combinait histoire, psychologie et statistiques pour prédire le comportement de grandes masses de gens.

L’idée générale reconnaît que les choix d’un individu particulier ne peuvent pas être prédits, mais que si nous appliquons le modèle approprié à de grands groupes humains, le flux général des événements futurs pourrait être prédit.

Asimov, qui comme nous l’avons mentionné était un chimiste, s’est inspiré du comportement des gaz. En tant qu’observateurs, nous sommes pratiquement impossible de savoir comment une molécule va bouger béton d’un gaz, mais nous pouvons savoir comment une masse spécifique de gaz se comportera avec un haut niveau de précision.

Quand Hari Seldon a fait travailler ses modèles psychohistoriques, il a découvert quelque chose de terrible: le grand empire galactique se dirigeait vers sa disparition et derrière cela, il y aurait 30 000 de chaos, de douleur et de destruction jusqu’à ce qu’un autre temps de paix et de prospérité soit trouvé.

Les axiomes de la psychohistoire exigeaient que (a) ils soient appliqués à un nombre gigantesque d’êtres humains et (b) que ces humains ignorent les résultats. Cela veut dire que Seldon ne pouvait pas communiquer la fin imminente de l’Empire car s’ils le faisaient, les conséquences pourraient être encore pires que prévu. Et après de nombreuses études, il a établi un plan secret (la création de fondations) pour pouvoir réduire les 30 000 ans de seulement mille ans.

Au-delà de la trilogie de la Fondation

On ne donne pas beaucoup plus de détails techniques sur la psychohistoire, mais ce n’était pas nécessaire. Rapidement l’idée d’une science prédictive a dépassé les limites du travail d’Asimov. Il se plaignait lui-même, à moitié sérieusement à moitié en plaisantant, que les gens avaient tendance à se décider sur ce qu’était la psychohistoire et à la réfuter ou à la défendre. Sans surprise, l’idée de psychohistoire était à la fois simple et très puissante:

En 1942, quand Asimov a conçu la psychohistoire, ces idées étaient populaires. D’une certaine manière, ils étaient une version mise à jour (et abstraite) de l’historicisme classique: l’idée qu’il existe des lois historiques identifiables dans le développement de la société. Si le débat sur le «problème du calcul économique» avait eu lieu quelques années auparavant, ces critiques ne semblaient pas affecter les axiomes psychohistoriques (du moins, pas en apparence). Il restait encore 20 ans avant que Popper n’écrive son «Misery of Historicism»; un livret dédié à “la mémoire des innombrables hommes et femmes de toutes confessions, nations ou races qui ont été victimes de la croyance en les lois inexorables du destin historique” et écrit pour contester ces idées.

Tout cela est vrai mais on ne peut pas dire que la psychohistoire était un péché de jeunesse. En 1987, Asimov a accordé une interview à Terry Gross à la radio publique américaine où a expliqué qu’il était “optimiste” à propos de la psychohistoire. Du moins, en termes généraux. Et cette déclaration coïncide avec ce que nous savons de l’écrivain. Tout au long de sa vie, il a défendu le contrôle de la population et a été proche des positions d’auteurs comme Thomas Malthus ou Paul Ehrlich. Justement, des auteurs qui, d’une manière ou d’une autre, incarnent l’historicisme démographique dans ses différentes versions historiques.

La psychohistoire est-elle possible?

Dire que ce n’est pas risqué, la vérité. Mais la vérité est que on ne peut rien dire d’autre: Non seulement nous ne savons pas comment rendre la psychohistoire viable, mais d’après ce que nous savons jusqu’à présent, ce n’est même pas possible. Et pas parce que cela n’a pas été essayé.

La possibilité de prédiction, de voir les tendances et d’identifier les scénarios futurs existe. Mais cette capacité à prévoir dépend de la stabilité de l’environnement, de «l’équilibre socio-technologique». Si une nouvelle technologie apparaît soudainement, les prédictions perdent leur validité. Sans aller plus loin, la «révolution verte» (l’apparition de versions améliorées du maïs, du blé et d’autres céréales) a transformé les prévisions démographiques de Paul Ehrlich en papier mouillé.

Dans la mesure où nous ne pouvons pas prédire à quel moment des innovations réellement perturbatrices apparaîtront, la prévision à long-moyen terme devient très complexe. A 30 000 ans comme le disent les livres de la Fondation c’est directement ça, de la science-fiction.

Cependant, comme nous l’avons vu, Asimov a attribué à une certaine forme d’historicisme. Quelque chose de frappant parce que l’optimisme asimovien aurait dû bien s’intégrer à la force de la créativité humaine pour changer le monde. Et si nous revenons aux romans, nous découvrons que le bouleversement est là: les crises de Seldon, les moments critiques de l’histoire du projet fondateur, sont la structure narrative de la saga et, de plus, sont des exemples clairs de bouleversements technologiques, sociaux et économiques. . D’une certaine manière, toute la saga de la Fondation peut être lue comme une romanisation de la célèbre phrase d’Engels, «si le sous-lieutenant Bonaparte était mort à Toulon, un autre sous-lieutenant serait devenu premier consul». Les circonstances, comme l’explique l’hologramme de Seldon après la première crise, marquent la prochaine étape; ou, en d’autres termes, les exécutions doivent avoir lieu. Peu importe qu’ils en prennent un peu plus ou un peu moins, peu importe qui sont les stars, au final le résultat est le même.

Un projet éthique

La question est, à ce stade, pourquoi Asimov s’est attaché à une vision historiciste de la psychohistoire, comment un esprit aussi brillant pourrait-il être optimiste quant au développement d’une science aussi incertaine que celle-ci.

En partie parce que nous avons tous des idées qui nous façonnent et nous façonnent. Dans une large mesure, dans la psychohistoire, il y a certaines des idées et des désirs les plus importants d’Asimov. Mais d’un autre côté, car de son point de vue la science était une partie inséparable d’un projet humaniste beaucoup plus large qui a émergé avec les Lumières et se résume dans le fameux «sapere aude», «osez penser».

La psychohistoire n’a jamais été une proposition académique ou scientifique; la psychohistoire d’Asimov était la promesse de la manière dont la science et la technologie pourraient être utilisées pour faire face aux problèmes les plus importants de l’humanité. Parce que «céder à l’ignorance est toujours prématuré et aujourd’hui plus que jamais».

Image | télé Negotrópica, Demeure du Chaos