Asian Doll et JT Feud obligent Megan Thee Stallion à répondre et à supprimer les tweets

Un petit feuilleton hip-hop est monté en ligne entre Asian Doll, City Girls ‘JT et maintenant Megan Thee Stallion.

C’est boule de neige dans une affaire dramatique qui entraîne d’autres rappeurs (comme Lil Uzi Vert), des commentateurs spectateurs et de vieilles photos. Les choses se sont compliquées sur Twitter et il est possible que certaines amitiés soient rompues.

Asian Doll et Megan Thee Stallion au Compound à Atlanta, 2019 | Prince Williams / WireImage / Getty Images; JT of the City Girls assiste à la célébration de l’excellence, 2019 | Prince Williams / WireImage / Getty Images

Quel est le problème entre Asian Doll et JT?

Ce qui a commencé comme un post Instagram en direct apparemment inoffensif par Asian Doll est devenu un boeuf.

Asian Doll, qui pleure toujours la perte de King Von, est passée sur Instagram Live et a partagé un extrait de son couplet inutilisé pour «Do It On The Tip» de Megan Thee Stallion. Elle a rappé avec et a expliqué avec désinvolture qu’elle était censée être sur la version de l’album mais n’était pas sûre de ce qui s’était passé.

Le single fait partie de Megan’s Bonnes nouvelles album et présente City Girls – et non Asian Doll – sur le morceau produit par Lil Ju. Certains fans ont voulu savoir pourquoi Asian Doll avait été retiré de la chanson et ont exprimé leurs opinions sur les réseaux sociaux.

Asian Doll a tweeté qu’elle était toujours très amie avec Megan Thee Stallion et qu’elle est passée au-delà de la chanson. Pour elle, ce n’était pas un gros problème.

Mais après un barrage de commentaires et de tweets subliminaux de JT sur les «vrais amis» et les chercheurs d’attention, Asian Doll a frappé Twitter pour dire qu’elle n’avait aucun problème avec la chanson ou son amitié avec Megan.

Du jour au lendemain, les choses ont dégénéré entre Asian Doll et JT en une véritable guerre des mots. JT a lancé des insultes sur la carrière, l’apparence et cette chanson d’Asian Doll. Et Asian Doll les a renvoyés à propos de l’apparence de JT, du cliché, des compétences de rap, des offres louches de labels et bien plus encore. À un moment donné, un combat physique a été offert.

Lil Uzi Vert a été mentionné dans les insultes, et Yung Miami (alias Caresha) est intervenu pour défendre JT et menacer Rolling Ray. Plusieurs conflits marginaux sont apparus, et pendant ce temps, de nombreux utilisateurs d’Instagram et de Twitter pensent que JT a provoqué un désordre qui n’avait rien à voir avec elle.

Asian Doll a clairement indiqué que c’était entre elle et Megan Thee Stallion, et cela a conduit à une autre série de tweets.

Megan Thee Stallion tweete et supprime

Comme ce drame sur Internet dure depuis au moins deux jours, certaines personnes se sont interrogées sur la position de Megan Thee Stallion. Asian Doll vient de l’appeler pour ne pas intervenir pour étouffer le bavardage sur la chanson et pour ne pas dire à JT de se calmer.

Megan Thee Stallion a tweeté une série de réponses aux utilisateurs des médias sociaux, puis à Asian Doll sur la situation. En quelques minutes, ils ont été supprimés, mais des blogs tels que The Neighborhood Talk les ont capturés.

Dans l’un, Megan a écrit: «Je déteste que tout cela soit tellement démesuré. Cela n’a jamais été aussi profond que les commentaires le laissaient croire. Elle a ajouté qu’Asian Doll est une amie avec qui elle communique hors ligne et qu’elle n’a pas réalisé qu’elle était attaquée pour une chanson.

Tout cela a commencé parce que je tweetais à quel point je suis JOLIE !!! – Reine Von (@AsianDaBrattt) 20 décembre 2020

Mais Poupée asiatique s’est adressé directement à Megan à propos de JT: «Nous étions de vrais amis. F * ck rap, tu aurais dû en dire quelques-uns hier et éclaircir mais non tu laisses ce ho * entrer dans ton oreille et tu ne sais même pas que ho *.

Megan s’est défendue en tweetant puis en supprimant à Asian Doll qu’elle est une tête chaude qui fait exploser les choses. Elle a dit qu’elle n’aime pas mettre ses affaires personnelles sur Internet. Alors que la saga se poursuit, Asian Doll estime que Megan Thee Stallion a choisi de prendre le parti de JT.