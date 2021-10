Ashton Kutcher s’est fait une pancréatite à deux reprises pendant le tournage

Manta - YIHUA 8786D je mise à niveau Station de reprise affichage numérique fer SMD chaleur Air chaud Station de soudage soudage 220 V norme

Caractéristiques: Correction numérique de la température En même temps, appuyez et maintenez le bouton de température de l'air g-un (fer à souder) pendant 2 secondes. Lorsque le numéro de l'air g-un (fer à souder) apparaît petit point, il peut être corrigé par le bouton de température. En même temps, appuyez et maintenez l'air g-un (fer à souder) bouton de température pour enregistrer et quitter. Fonction air froid (l'air froid peut abaisser la température de l'air chaud plus rapidement) 10 minutes de veille automatique Design paneld inclinaison de 85 degrés, plus pratique à utiliser. Le support de fer peut être placé sur la machine, stable et économiser de l'espace sur la table de travail. Air chaud et froid commutation. Affichage à bascule à 1 touche Air chaud g-un et fer à souder Le voyant rouge à LED est: l'état d'affichage du fer à souder LED bleu clair: l'état de l'air chaud g-undisplay Spécification: Modèle: 8786D I (mise à niveau) Dimensions: 148 * 99 * 134mm Poids: 2,5 kg