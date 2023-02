Ashton Kutcher, Reese Witherspoon et le réalisateur de Tu Casa o la Mía ont pris la parole lors d’une conférence de presse amusante

Netflix

Tu Casa o la Mía arrivera bientôt dans le catalogue Netflix et son réalisateur, ainsi que les protagonistes, ont donné une conférence de presse amusante. Épingle de sûreté!

©GettyVotre maison ou la mienne

Netflix est sur le point de sortir une intéressante comédie romantique intitulée Votre maison ou la mienne Protagonisée par Ashton Kutcher et Reese Witherspoon. L’intrigue? Debbie et Peter sont les meilleurs amis, bien qu’ils soient très différents. Elle aime sa routine de mère à Los Angeles, et il aime l’imprévisibilité de sa vie à New York. Mais lorsqu’ils changent de maison et de style de vie pendant une semaine, ils découvrent que ce qu’ils pensent vouloir n’est pas tout à fait ce dont ils ont besoin.

A l’occasion de cette nouvelle entrée au catalogue de Netflix qui sortira le 10 février, les acteurs du film et leurs réalisateur/scénariste Ils se sont exprimés lors d’une conférence de presse. Vous pouvez accéder à ses déclarations les plus intéressantes dans les lignes suivantes avec le mot de Aline Brosh McKenna, Reese Witherspoon et Ashton Kutcher. Ne la perd pas!

+ Les protagonistes et le réalisateur de Tu Casa o la Mía parlent

Le réalisateur et scénariste Aline Brosh McKenna reconnu que « Elle a été très captivée par l’histoire car elle était basée sur une expérience personnelle ». Elle avait l’intention de faire une comédie romantique pour les personnes qui ont vécu quelque chose dans leur vie et qui ont une certaine expérience. Il a également reconnu que l’idée « Je l’avais depuis longtemps » et quand ça s’est finalement concrétisé « c’était très personnel » reconnaissant qu’elle aime « travailler avec des inconnus ».

Ashton Kutcher en a profité pour souligner que son personnage parle « beaucoup de cheveux » alors qu’il a rappelé que le cinéaste lui avait demandé d’avoir un style adulte, chose qui l’a surpris car ses cheveux sont avec lui depuis 45 ans et il a « même âge » qu’il. Pierre est très « méticuleux », tel que défini par l’interpréteur vers lequel vous pointez « ce qui est nécessaire doit être à sa place, le stylo ici, les écouteurs ici et ceci là ». En même temps, Alina l’a surpris en l’envoyant lire 10 livres parce que Peter est un romancier donc il s’est conformé à la demande même s’il se décrit comme quelqu’un qui « Ce n’est pas un grand lecteur ».

Le réalisateur, en référence directe à l’intrigue de Votre maison ou la mienne, souligné que la comédie romantique a plus d’un intérêt pour le personnage de Reese Witherspoon et l’actrice a été surprise par cette révélation en demandant au cinéaste : « Pourquoi tout le monde m’aime ? » veiller à ce que ces hommes « ils veulent vraiment Debbie ». La blonde compléta entre deux rires : « Parce que c’est un film !. Cependant, il y a plus derrière ce détail.

Aline voulait montrer que « Quand tu es amoureux et que tu n’as pas 21 ans, il y a peut-être plus d’une histoire romantique ». Bien sûr, dans la vie de Debbie, il y a d’autres personnes telles que définies par le scénariste de Votre maison ou la mienne veiller à ce que le genre romantique dans de nombreux cas soit « chaste » jusqu’au niveau de l’apparence « irréaliste ». Il a également révélé qu’il se sentait « amusement » donnez à la femme principale un certain nombre d’intérêts romantiques différents avec lesquels créer des liens. Ça va?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?