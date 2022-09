Ashton Kutcher plaisante que Mila Kunis a « essentiellement » fait le même film que lui et Natalie Portman

C’est une réunion d’Ashton Kutcher et Natalie Portman.

Les acteurs et anciennes co-stars se sont associés pour la série d’entraînement marathon de Kutcher « Our Future Selves » avec Peloton, où ils ont réfléchi à leur comédie romantique de 2011 « No Strings Attached ». Dans un clip partagé sur les réseaux sociaux, Kutcher a plaisanté en disant que sa femme, Mila Kunis, avait essentiellement fait le même film que lui et Portman.

« Je pense que la première fois que nous avons vraiment commencé à traîner, c’est quand nous avons tourné » No Strings « ensemble », a déclaré Kutcher à Portman, alors que les deux couraient ensemble sur des tapis roulants.

« Qui aurait pensé 20 ans plus tard, que nous serions sur un Peloton ensemble? » Portman a répondu, Kutcher ajoutant: « Attendez, c’est aussi bizarre parce que ma femme tournait essentiellement le même film intitulé » Friends With Benefits « . »

« No Strings Attached » est sorti en janvier 2011 et a suivi Portman et Kutcher en tant que deux amis qui décident de rendre leur amitié physique, sans combats, jalousie ou attentes tant qu’ils ne tombent pas amoureux l’un de l’autre.

Kunis, quant à lui, a partagé la vedette aux côtés de Justin Timberlake dans « Friends With Benefits », sorti en juillet 2011. Le film suit deux amis qui commencent à mélanger amitié et plaisir – ce qui est une intrigue similaire à la comédie romantique de Kutcher et Portman.

Les deux films ont eu beaucoup de succès au box-office et ont rapporté des nombres similaires. « No Strings Attached » a rapporté 149 228 077 € dans le monde sur un budget de 25 millions de dollars, tandis que « Friends With Benefits » a rapporté 149 542 245 € sur un budget de 35 millions de dollars, selon Box Office Mojo.

« Oui et Mila et moi venions de tourner ‘Black Swan’ ensemble juste avant », a poursuivi Portman dans le clip. « Alors nous étions tous en train de nous embrasser. » Portman et Kunis partagent un baiser dans le thriller de 2010 sur une ballerine compétitive.

Cependant, il convient de noter qu’en 2011, Kutcher était marié à Demi Moore. Le couple a finalisé son divorce en 2013.

Kutcher et Kunis, qui se sont rencontrés à l’origine sur le tournage de « That ’70s Show », sont mariés depuis juillet 2015 et partagent deux enfants ensemble ; Wyatt, 7 ans, et Dimitri, 5 ans.

Le mois dernier, le couple s’est fait rire en répondant au quiz du défi de la relation virale sur les réseaux sociaux. Les deux ont fermé les yeux en répondant ensemble à des questions sur leur vie privée dans une vidéo que Kutcher a publiée sur Instagram.

« Grand-mère et grand-père ont sauté sur une tendance avec 3 mois de retard. Mais cela nous a fait rire », a écrit Kutcher dans sa légende.