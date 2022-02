Ashton Kutcher a 44 ans et c’est ainsi que sa vie a été jusqu’à présent

CÉLÉBRITÉS

L’acteur a fait ses débuts pour la première fois dans le monde artistique en 1998 et a réussi à marquer un territoire dans le monde de Holywood. Ensuite, nous vous disons tous les détails.

© ImbdAshton Kutcher

Ashton Kutcher Il est l’un des acteurs les plus célèbres de Holywood et il a aujourd’hui 44 ans. Malgré le fait qu’il ait réussi à conquérir le public, ses apparitions au cinéma se font de moins en moins nombreuses. De Spoiler, on vous raconte quelques détails de sa vie

kutter Il est né en 1978 à Cerdars Rapid, Iowa. Il était pour la première fois dans la série ‘That wonderful 70’ où il était avec Mila Kunis, son actuelle compagne en 1998. Après ce grand succès, il a commencé sa carrière artistique dans le genre qui allait dominer la filmographie, les comédies romantiques, et les comédies romantiques étaient son point fort.

En 2011, il était dans ‘My Boss’s Daughter’ où il était encore une fois un succès en tant que ‘American Pie’. Cette même année, il était dans ‘Just Married’ (Shawn Levy), plus captivant que le précédent, bien que peu apprécié par la critique. Cette année-là, l’acteur et Brittany Murphy ont été nominés pour le Razzie du pire couple, du pire acteur et de la pire actrice.

En 2003, kutter produit et joué dans sa propre série sur MTV appelée Punk’d en tant qu’hôte. La série comprend des astuces de caméra cachée pour les célébrités. Kutcher est également le producteur exécutif de l’émission de téléréalité Beauty and the Geek, Adventures in Hollyhood (basée sur le groupe de rap Three 6 Mafia), The Real Wedding Crashers et le jeu télévisé Opportunity Knocks.

En 2013, il donne vie dans le film Jobs jouant le rôle de Steve Jobs, montrant sa vie à partir de ses souvenirs et de ses événements historiques les plus marquants, avec des événements fictifs. Son dernier grand succès était The Ranch, où il était de 2016 à 2020, Kutcher a joué le rôle de Colt Bennett pendant 80 épisodes.

Quels ont été vos meilleurs films ?

Mec ou est ma voiture? (2000)

Juste marié (2003)

Moins cher à la douzaine (2003)

Devinez qui (2005)

L’effet papillon (2004)

Gardien (2006)

