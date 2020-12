Ashoka maintient ses compétences à jour avec un nouveau style libre sur « The Beach » de Givēon

Le stylo d’Ashoka est tranchant et il le maintient pleinement opérationnel afin de rester prêt à tout moment. Depuis des années, il bouillonne hors de New York. Il est au bord d’une percée depuis une minute, avec des projets comme ceux de 2020 À travers le feu résonnant dans toute sa fanbase. Alors qu’Ashoka continue à attirer plus d’attention, il s’assure que ses rimes frappent toujours fort, se défiant de temps en temps avec des exercices lyriques, comme celui qu’il dirigeait sur son GivÄ ?? préféré sur la chanson « The Beach ».

Pour son nouveau freestyle sur « The Beach », Ashoka a marché par les sables aquatiques à proximité pour laisser tomber quelques flux rapides à l’esprit vif pour que le monde puisse en profiter. Bien sûr, cela vise à retenir les fans jusqu’à la prochaine sortie de musique originale, ce qui, espérons-le, bientôt.

Découvrez son interprétation de « The Beach » et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations:

N *** comme souhaitant que nos vies soient échangées

Prends une photo, tu vois une chèvre quand j’apparais dans le cadre

Et à vrai dire, c’est un peu difficile d’être dans la politique

Parce qu’aucun de ces imbéciles n’a les réponses, c’est ça le problème