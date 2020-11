Ashley Tisdale avait l’habitude d’avoir un modèle de rencontre bizarre

Ashley Tisdale est devenue célèbre en tant qu’acteur sur Disney Channel. Elle est surtout connue pour avoir joué Maddie Fitzpatrick sur La vie de suite de Zack et Cody et exprimant le rôle de Candace sur Phineas et Ferb. De plus, elle est également connue pour avoir joué Sharpay Evans dans le Musique de lycée la franchise.

Quand Tisdale ne travaillait pas, elle avait des rendez-vous comme beaucoup de jeunes adultes. Cependant, en regardant en arrière, Tisdale a révélé qu’elle avait un modèle de rencontre assez inhabituel.

Ashley Tisdale a révélé une fois son étrange modèle de rencontres

Grâce au travail de Tisdale sur Disney Channel, elle a pu obtenir de nombreux avantages, y compris un traitement VIP à Disneyland. En 2019, elle a partagé sur The Late Late Show avec James Corden qu’elle a utilisé son statut de VIP à son avantage et a eu des rendez-vous là-bas.

«J’apporterais des gars [to Disneyland] que je suis sortie avec, en quelque sorte, fléchir un peu », dit-elle. «Je serais comme, ‘Je suis la royauté de Disney.’»

Cependant, Tisdale a admis qu’elle «romprait toujours avec [the guys] après les feux d’artifice. Pourtant, la chose intéressante est qu’elle n’a généralement pas prévu cela.

«Je vivrais cela avec eux et c’est arrivé [that we would break up afterwards], » elle a expliqué. «Je n’ai même pas remarqué que je le faisais jusqu’à ce que mon ami me dise: ‘N’est-ce pas si bizarre? Comme, vous allez à Disneyland puis juste après que vous avez fini par rompre? »

Avec qui Ashley Tisdale est-elle sortie?

Tisdale n’a pas révélé qui étaient ces dates, mais certains fans pourraient être curieux de connaître son histoire de rencontres.

Au milieu des années 2000, elle a fréquenté le danseur Jared Murillo. Il est apparu dans les trois Musique de lycée films et était également membre du groupe de garçons V Factory. Tisdale et Murillo se seraient séparés en 2009.

De 2009 à 2011, Tisdale est sortie avec le cinéaste et réalisateur Scott Speer, qui a produit plusieurs de ses vidéoclips. Le couple s’est brièvement réuni en 2012 avant de se séparer pour de bon.

De plus, Tisdale a également été lié au chanteur de Boys Like Girls Martin Johnson et à l’acteur Gili Lang.

Ashley Tisdale est mariée et attend un enfant

Ces jours-ci, Tisdale est hors du marché. Elle est actuellement mariée au compositeur de musique Christopher French. Les deux ont commencé à sortir ensemble en 2012 et se sont fiancés moins d’un an plus tard.

Elle a révélé à Us Weekly en 2013 qu’elle savait simplement que le français était le bon partenaire pour elle, ce qui explique leur engagement rapide.

«J’ai évidemment eu de longues relations dans le passé. Mais je pense qu’en sachant ce que je voulais, je ne serais pas entré dans une relation si ce n’était pas ce que je voulais », a-t-elle déclaré, comme le rapporte Us Weekly. «Je pense qu’à partir du moment où lui et moi nous sommes rencontrés, je le savais. J’étais comme, ‘Ok, c’est le gars’, et il savait la même chose. Ça ne va pas mieux. Je ne peux tout simplement pas l’expliquer.

Tisdale et French se sont mariés en 2014. En septembre 2020, le couple a annoncé qu’ils attendaient un enfant ensemble.